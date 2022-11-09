За «Разговоры о важном» оплата отдельная: министр образования — о новом уроке в новосибирских школах
Он обязателен к посещению
Уроки «Разговоры о важном» должны оплачивать учителям отдельно, а для школьников являются обязательными к посещению. Об этом сообщил министр образования НСО Сергей Федорчук во время прямого эфира на НГС.
В этом году у школьников в программе впервые появились «Разговоры о важном» — Министерство просвещения опубликовало на своем сайте методические рекомендации для учителей к этим урокам.
— Всё в рамках стандарта. Если в школе по каким-то причинам не проводится оплата за нагрузку, то здесь нужно разбираться в первую очередь с муниципалитетом и руководством администрации. Все необходимые средства есть — это в рамках стандарта оплачиваемые часы. Они школам выделяются. Видел такие обращения, что говорят: «Вам за классное руководство платят». Да, но «Разговоры о важном» — это другое. За это оплачивают отдельно, — уверяют министр образования НСО Сергей Федорчук.
Урок обязателен для школьников.
— Сегодня это обязательный урок для посещения. Нельзя рассматривать «Разговор о важном» как урок вольного посещения. Это не означает, что если ребенок пропустил его, например, по болезни, то с него должны спрашивать.
Все разработанные методические материалы у учителей есть.
— Мы рекомендовали и региональный компонент использовать. Рассказывать о каких-то важных событиях не только России, но и Новосибирской области, и города Новосибирска, различных райцентров, — отметил министр. — Уроки идут сейчас не везде одинаково хорошо, но нужно время, чтобы педагоги четко могли понять алгоритм ведения этого урока. Думаю, что во второй четверти намного проще, чем в самом начале сентября. Я не вижу здесь ничего плохого. Это очень хорошая тема, связанная с тем, что мы еженедельно рассказываем детям о каких-то важных событиях. Напоминаем им о том, какие важные вехи были в истории, какие важные события случались на нашей малой родине.
Министр также сегодня рассказал о питании детей в школах, новогодних праздниках и уроках «Разговоры о важном». Кроме того, были названы и даты зимних каникул школьников Новосибирской области.