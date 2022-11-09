За «Разговоры о важном» оплата отдельная: министр образования — о новом уроке в новосибирских школах

— Мы рекомендовали и региональный компонент использовать. Рассказывать о каких-то важных событиях не только России, но и Новосибирской области, и города Новосибирска, различных райцентров, — отметил министр. — Уроки идут сейчас не везде одинаково хорошо, но нужно время, чтобы педагоги четко могли понять алгоритм ведения этого урока. Думаю, что во второй четверти намного проще, чем в самом начале сентября. Я не вижу здесь ничего плохого. Это очень хорошая тема, связанная с тем, что мы еженедельно рассказываем детям о каких-то важных событиях. Напоминаем им о том, какие важные вехи были в истории, какие важные события случались на нашей малой родине.

