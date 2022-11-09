20idei
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 60.98
eur 60.82
Тема дняНазваны даты школьных каникул
Все новости
Все новости

Названы даты зимних каникул школьников Новосибирской области

Они могут сдвигаться на несколько дней

829
ds

Речи о возможном продлении зимних каникул пока не ведется

Поделиться

Зимние каникулы в большинстве школ Новосибирской области должны начаться с 30 декабря. Об этом сообщил министр образования НСО Сергей Федорчук во время прямого эфира на НГС.

— Зимние каникулы будут точно плановыми. Они в каждой школе могут быть разными, но по законодательству должны приходиться на конец декабря и начало января. Формально сроки могут варьироваться — кто-то уйдет на каникулы с 28, 29 или 30 декабря, — объяснил Сергей Федорчук. — Примерно они приходятся с 30 декабря по 8 января.

Речи о возможном их продлении пока не ведется.

— Хотелось бы, чтобы всё было стабильно, чтобы после второй четверти спокойно вышли на учебу, — добавил министр. — Но планировать и загадывать очень трудно. Пока не видим предпосылок к бурному росту заболеваемости.

Министр также сегодня рассказал о питании детей в школах, новогодних праздниках и уроках «Разговоры о важном».

Зимние каникулыШколаСергей ФедорчукМинистр образования Новосибирской области
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2