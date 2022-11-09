Названы даты зимних каникул школьников Новосибирской области
Они могут сдвигаться на несколько дней
Зимние каникулы в большинстве школ Новосибирской области должны начаться с
— Зимние каникулы будут точно плановыми. Они в каждой школе могут быть разными, но по законодательству должны приходиться на конец декабря и начало января. Формально сроки могут варьироваться — кто-то уйдет на каникулы с 28, 29 или
Речи о возможном их продлении пока не ведется.
— Хотелось бы, чтобы всё было стабильно, чтобы после второй четверти спокойно вышли на учебу, — добавил министр. — Но планировать и загадывать очень трудно. Пока не видим предпосылок к бурному росту заболеваемости.
Министр также сегодня рассказал о питании детей в школах, новогодних праздниках и уроках «Разговоры о важном».