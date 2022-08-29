Ничто не забыто? Проверьте, что вы помните про Великую Отечественную войну

Понимаем, в конце августа совсем не думаешь о Великой Отечественной войне, но в Рособрнадзоре на днях сообщили, что выпускников образца 2023 года ждут изменения в ЕГЭ по истории — пятая часть заданий будет посвящена Великой Отечественной войне. В Госдуме считают, что это нужно для того, чтобы «дети обладали достаточным объемом знаний о роли России в освобождении мира от фашизма, гордились подвигом своих дедов и прадедов». Вот мы и решили составить этот тест, чтобы проверить, достаточно ли этих знаний нам с вами.

