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Полезные тесты по понедельникамТест

Ничто не забыто? Проверьте, что вы помните про Великую Отечественную войну

Со школьников с этого года про историю ВОВ будут спрашивать больше прежнего. А вы чем хуже?

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Тем, кто решится в конце этого учебного года сдавать ЕГЭ по истории, придется подучить факты о ВОВ

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Понимаем, в конце августа совсем не думаешь о Великой Отечественной войне, но в Рособрнадзоре на днях сообщили, что выпускников образца 2023 года ждут изменения в ЕГЭ по истории — пятая часть заданий будет посвящена Великой Отечественной войне. В Госдуме считают, что это нужно для того, чтобы «дети обладали достаточным объемом знаний о роли России в освобождении мира от фашизма, гордились подвигом своих дедов и прадедов». Вот мы и решили составить этот тест, чтобы проверить, достаточно ли этих знаний нам с вами.

ВОВВеликая Отечественная войнаЕГЭИсторияТестШколаЭкзамен
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