Что ждет школьников в этом году? Дистант и ковидные ограничения? На вопросы читателей НГС ответит министр образования НСО

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук ответит на вопросы читателей в прямом эфире в группе НГС в соцсети «ВКонтакте».

Эфир пройдет 24 августа в 11:00.

Как будет организованно обучение в этом году? Ждет ли нас дистант? Вернут ли ковидные ограничения? Может ли школа требовать форму определенного производителя? Как школьники будут поднимать флаг перед учебой? Что делать, если отказали в приеме в школу?