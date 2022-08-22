Что ждет школьников в этом году? Дистант и ковидные ограничения? На вопросы читателей НГС ответит министр образования НСО
Вы можете прислать свой вопрос заранее через форму ниже или написать его в прямом эфире во «ВКонтакте»
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук ответит на вопросы читателей в прямом эфире в группе НГС в соцсети «ВКонтакте».
Эфир пройдет 24 августа в 11:00.
Как будет организованно обучение в этом году? Ждет ли нас дистант? Вернут ли ковидные ограничения? Может ли школа требовать форму определенного производителя? Как школьники будут поднимать флаг перед учебой? Что делать, если отказали в приеме в школу?
Эти и другие вопросы мы зададим министру.
Напишите и вы свой вопрос ниже через специальную форму.
Ситуация со школами в некоторых районах Новосибирска накалилась до предела: классы переполнены, дети получают отказы в приеме. Так случилось в школе № 216: из одной семьи девочку спокойно приняли в третий класс, а вот ее старшему брату в девятом классе места не досталось.
Федеральных выплат на школьников в этом году не ожидается, но это не значит, что пособия получить невозможно. Рассказываем, кто может рассчитывать на деньги для подготовки ребенка в школу, какие документы придется собрать и куда их отнести.