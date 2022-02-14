Дистант в Новосибирской области решено завершить на этой неделе

Общешкольный карантин в Новосибирской области заканчивается на этой неделе, сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 14 февраля. С сегодняшнего дня школы поэтапно переходят на очный режим обучения — этот процесс должен был завершен к 21 февраля.



— Абсолютно правильным в текущей ситуации было решение о поэтапном выходе со школьного карантина. Часть классов вернулась на очное обучение, часть осталась на удаленке. Просьба доводить до руководителей органов образования, что общий карантин заканчивается на этой неделе. Пусть готовятся со следующей недели выходить в полноценном режиме на обычную форму обучения с учетом введения карантина в отдельных классах и школах, если этого потребует ситуация, — рассказал Андрей Травников.