Дистант в Новосибирской области решено завершить на этой неделе

Общешкольный карантин в Новосибирской области заканчивается на этой неделе, сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 14 февраля. С сегодняшнего дня школы поэтапно переходят на очный режим обучения — этот процесс должен был завершен к 21 февраля.
— Абсолютно правильным в текущей ситуации было решение о поэтапном выходе со школьного карантина. Часть классов вернулась на очное обучение, часть осталась на удаленке. Просьба доводить до руководителей органов образования, что общий карантин заканчивается на этой неделе. Пусть готовятся со следующей недели выходить в полноценном режиме на обычную форму обучения с учетом введения карантина в отдельных классах и школах, если этого потребует ситуация, — рассказал Андрей Травников.
Министр образования региона Сергей Федорчук добавил, что на контроле по заболевшим коронавирусом находятся 224 школы, 133 ребенка и 91 взрослый. В детских садах зафиксировано 88 заболевших — это 24 ребенка и 64 работника.
— На больничных 3173 педагогов, то есть 7,5% от общего педагогического состава. За неделю до этого было 8,2 %, — уточнил Сергей Федорчук. — Это достаточно много. Конечно, большая часть болеет не ковидом, а ОРВИ, но тем не менее.
Добавим, что в Новосибирской области также планируют отменить ряд ограничительных мер — каких именно, будет известно по итогам заседания оперативного штаба. Также по прогнозам регионального Роспотребнадзора, к концу месяца в регионе начнется спад заболеваемости.