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СрочноВ НСО готовятся к снятию части ограничений
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«Достигли максимального уровня»: Роспотребнадзор ждет спада заболеваемости ковидом в НСО через две-три недели

Состояние заболевших, по оценкам Минздрава, менее тяжкое, чем в предыдущие волны

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На прошлой неделе темпы прироста заболеваемости снизились

На прошлой неделе темпы прироста заболеваемости снизились

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К концу февраля в Новосибирской области ожидается спад заболеваемости коронавирусом — об этом сообщил руководитель Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов. Несмотря на то, что эпидобстановка остается по-прежнему напряженной, максимальный уровень заболевших уже был достигнут, считает Щербатов.

— Прошедшую неделю мы видим снижение темпов прироста среди детского населения — он составляет 123%. В предыдущую неделю было 372%. По взрослому населению прирост за неделю — 159%, а был 317%. Это свидетельствует о некоторой стабилизации, — заявил Александр Щербатов на оперативном совещании 14 февраля в правительстве Новосибирской области. — Эту неделю у нас возможно на высоком уровне продолжит фиксироваться заболеваемость. Но по прогнозам и показателям мы видим, что уже в принципе достигли максимального уровня. Я считаю, что в ближайшее время — две-три недели — мы пойдем на резкое уменьшение количества заболевших.

Также, по словам Щербатова, в клинической картине COVID-19 по-прежнему преобладают признаки ОРВИ. Внебольничная пневмония составляет незначительный удельный вес — всего 0,2% случаев за неделю.

Министр здравоохранения Константин Хальзов уточнил, что с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 149566 случаев коронавируса. Из них 5824 случаев подтвердились накануне. Для приема пациентов с COVID-19 в медучреждениях развернуто 4855 коек, пока это число не собираются увеличивать.

— Состояние зараженных менее тяжкое, чем мы наблюдали в третью или четвертую волну. Это обнадеживает, — добавил Хальзов.

В ходе оперативного совещания глава региона Андрей Травников поручил начать подготовку к снятию части ограничительных мер, введенных из-за пятой волны пандемии.

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