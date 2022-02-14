«Достигли максимального уровня»: Роспотребнадзор ждет спада заболеваемости ковидом в НСО через две-три недели

К концу февраля в Новосибирской области ожидается спад заболеваемости коронавирусом — об этом сообщил руководитель Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов. Несмотря на то, что эпидобстановка остается по-прежнему напряженной, максимальный уровень заболевших уже был достигнут, считает Щербатов.



— Прошедшую неделю мы видим снижение темпов прироста среди детского населения — он составляет 123%. В предыдущую неделю было 372%. По взрослому населению прирост за неделю — 159%, а был 317%. Это свидетельствует о некоторой стабилизации, — заявил Александр Щербатов на оперативном совещании 14 февраля в правительстве Новосибирской области. — Эту неделю у нас возможно на высоком уровне продолжит фиксироваться заболеваемость. Но по прогнозам и показателям мы видим, что уже в принципе достигли максимального уровня. Я считаю, что в ближайшее время — две-три недели — мы пойдем на резкое уменьшение количества заболевших.