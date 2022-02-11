«Это сдержит рост заболеваемости ковидом»: на дистанте останутся 95 тысяч школьников Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области сообщили, что постепенный выход школьников с дистанта должен сдержать рост заболеваемости коронавирусом среди детей.
— Это позволит сдержать рост заболеваемости среди школьников, постепенно вывести детей в обычный формат обучения и оценить обстановку для дальнейшего вывода детей в школы. При этом у руководителей образовательных организаций остается право регулировать процесс выхода классов на очное обучение в зависимости от ситуации по заболеваемости обучающихся и учителей, — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Нелюбова.
На очное обучение с понедельника, 14 февраля, выходят 1, 9 и 10-е классы, продолжают очно учиться и 2–4-е классы, 11-й класс. На дистанте еще на неделю остаются 5–8-е классы.
На дистанционном формате обучения остаются около 95 тысяч школьников Новосибирской области — это 26% от общего количества. Решение по остающимся на дистанте 5–8-м классам будет приниматься в следующую пятницу, 18 февраля.
— Постепенный выход на очное обучение позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, — цитирует пресс-служба правительства региона заместителя министра здравоохранения НСО Елену Аксёнову.
СЮЖЕТ
Новосибирцы сейчас получают продуктовые наборы на школьников, которые находятся на дистанте. Их выдают только льготникам. Мнения родителей о сухпайках разделились. Кто-то возмущается скудностью наборов, а кто-то благодарен за продукты. Список рекомендованных продуктов редакции в мэрии предоставили еще на прошлой неделе. Его можно посмотреть здесь.