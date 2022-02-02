Закроют ли детские сады из-за распространения коронавируса? Ответ министра образования НСО

В Новосибирской области детские сады продолжат работать в обычном режиме, несмотря на распространение коронавируса. Об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время прямого эфира НГС в Instagram.



— Локдауна нет. Эти дети очень маленькие. Родители работают, и принять решение какое-то дополнительное в этом случае очень трудно. У кого-то есть возможность оставить детей с родственниками, бабушками, дедушками. Но закрыть детские сады в полном объеме мы не можем. В садах 191 заболевший. Из них 102 — это работники и 89 дети, — поделился цифрами министр.