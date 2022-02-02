Закроют ли детские сады из-за распространения коронавируса? Ответ министра образования НСО

В Новосибирской области детские сады продолжат работать в обычном режиме, несмотря на распространение коронавируса. Об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время прямого эфира НГС в Instagram.
— Локдауна нет. Эти дети очень маленькие. Родители работают, и принять решение какое-то дополнительное в этом случае очень трудно. У кого-то есть возможность оставить детей с родственниками, бабушками, дедушками. Но закрыть детские сады в полном объеме мы не можем. В садах 191 заболевший. Из них 102 — это работники и 89 дети, — поделился цифрами министр.
Переводить детские сады в режим дежурных групп также не планируется.
— Пока такой задачи мы не ставим. Детские сады работают по такому же принципу, как и школы. Если в группе один заболел ковидом — она отправляется на карантин. Если болеют ОРВИ 10% — то группа тоже отправляется на карантин, — добавил министр.
Сегодня министр ответил на вопросы читателей НГС в прямом эфире.
В Новосибирской области могут на неделю продлить дистанционное обучение в школах, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом увеличится. Пока власти приняли решение о переводе детей на домашнее обучение с 30 января по 13 февраля.