Как долго будет длиться дистант? При каких условиях его продлят? Министр образования НСО в прямом эфире НГС (онлайн)

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти огромными темпами, особенно среди школьников. Всё чаще регистрируется и детская смертность от ковида. В это время большинство школьников отправили на дистанционное обучение.

Как долго продлится дистант? При каких условиях его продлят? Сократят ли летние каникулы? Как на данный момент обстоит ситуация в детских садах? Какая заболеваемость среди учителей? В каких школах болеет больше всего персонала?

В прямом эфире министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук ответит на эти и другие вопросы.



Эфир пройдет в 13:00 в нашем аккаунте Instagram. Если вам неудобно слушать аудио, то вы можете следить за текстовой трансляцией у нас на сайте или в нашем аккаунте Telegram.

