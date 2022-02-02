Как долго будет длиться дистант? При каких условиях его продлят? Министр образования НСО в прямом эфире НГС (онлайн)

О 9-классниках на дистанте
По словам министра, количество 9-х классов с заболевшими «просто зашкаливало». Всего их было 150 по области, основная масса — в Новосибирске.
— 9-классники ничего не теряют. Мы оставили форму консультаций с учителями для отдельных учеников.
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Министр отметил, что есть возможность свести отдельные предметы типа "музыки" и "физкультуры" к теории.
— Конечно, я согласен, трудно свести эти предметы к дистанту в той форме, которая есть.
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Об ОГЭ — отменят или нет?
— Есть два варианта: если ситуация будет тяжелой, то будут 2 предмета — русский язык и математика. Если ситуация исправится, то будут плюс 2 предмета по выбору. У нас есть еще время до марта, посмотрим, какие выводы будут сделаны в начале весны об этой волне.
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Почему не отправили на дистант учреждения допобразования?
— Во-первых, допобразование — это дополнительная занятость детей. Это более-менее постоянные группы, но там те же требования — если выявлен заболевший, то группа отправляется на дистант. Я считаю, что допобразование в школах закрывать нельзя ни в коем случае, иначе у детей вообще не будет никакой занятости. Мы оставляем возможность для неболеющих заниматься.
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О нормах и правилах дистанта:
— Понятно, что не все уроки можно перевести в дистанционную форму, понятно, что дистант может по-разному выстраиваться. Но мы рекомендовали вести дистанционно основные предметы, чтобы не нагружать детей работой за компьютером, поскольку есть определенные требования к этому. Поэтому там, где у нас возникают проблемные ситуации в школах — не выстроено расписание, не ведутся занятия в онлайн-режиме, — мы ведем с такими работами, помогаем выстроить им работу. Требует ли это для групп детей и родителей определенных усилий? Да, но, не отправляй мы детей на дистант, были бы карантинные мероприятия. На прошлой неделе на карантине было 2500 классов, это почти тот же дистант, — сообщил министр.
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— На прошлой неделе из 17 тысяч на карантине находилась примерно 1/7 часть классов. Если цифры будут расти и не падать, мы можем продлить дистант на неделю. Пока мы рассчитываем, что можем обойтись этими двумя неделями.
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По словам министра, решение о переходе на дистант принималось быстро. Началку решили оставить на очном обучении из-за особенностей возраста и умения пользоваться компьютерными технологиями.
Более того, среди заболевших учеников возраста начальной школы было около 30% от общего числа.
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О готовности школ перейти на дистант:
— За последние годы мы укрепили материально-техническую базу, приобрели около 10 тысяч ноутбуков. Мы обратили внимание школ на то, что необходимо поменять расписание занятий, учитывая нагрузку. Для определенных возрастных категорий мы использовали возможность использования компьютерных технологий.
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Нужны ли справки при выходе с дистанта?
— Дети, которые не находились на карантине, выходят без справок, — отметил министр.
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— Как долго будет длиться дистант?
— Пока 2 недели, до 13 февраля. Всё будет зависеть от развития заболеваемости, пока мы планируем две недели, — пояснил Сергей Федорчук. — Дистант будет отменен при условии снижения процента заболеваемости как среди учеников, так и школьников. Пока идет рост, может быть, пока он не настолько очевиден. Но если брать текущую ситуацию, то 6% учителей пока болеют, это ровно в 4 раза больше, чем на прошлой неделе. Около 600 — на больничных листах, примерно 204 человека с ковидом.
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Итак, мы начинаем трансляцию.
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Напомним, с начала недели школьников
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