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Тема дняЛожное сообщение о дистанте до лета
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«Карантин продлится до лета»: по родительским чатам расходится сообщение о долгом дистанте — что говорят в Минобре НСО

Людей призывают массово писать жалобы

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Автор вирусного сообщения предлагает родителям обращаться с жалобами во все возможные инстанции — от директора школы до губернатора

Автор вирусного сообщения предлагает родителям обращаться с жалобами во все возможные инстанции — от директора школы до губернатора

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В Новосибирске по родительским чатам WhatsApp расходится сообщение о возможном продлении дистанта в школах до лета. Его начали распространять вчера, когда школьники массово ушли на дистанционное обучение. Власти официально опровергают эту информацию.

«Уважаемые родители, есть опасения, что так называемый карантин, введенный властями в школах области, продлится до лета. Такая информация поступает от школьников, которым эту информацию сообщили учителя, а также учителей и учащихся Москвы и Московской области. Поэтому убедительно вас прошу, не терпите дистант, отказывайтесь от него», — говорится в массово пересылаемом сообщении.

Автор предлагает родителям обращаться с жалобами во все возможные инстанции — от директора школы до губернатора.

Такое сообщение расходится по чатам

Такое сообщение расходится по чатам

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В Министерстве образования Новосибирской области сообщили, что вся информация, которая содержится в сообщении, — фейк.

— Сообщаем, что подобные сообщения, поступающие «вирусной рассылкой» в родительские чаты Новосибирска, являются ложными, — объяснили в ведомстве.


Сейчас массовый дистант объявлен только на две недели. Если эпидситуация не ухудшится, то дети вернутся в школы 14 февраля. При этом на очном обучении сейчас остаются ученики 2–4-х классов, 11-х классов и сельских школ.

Заболеваемость коронавирусом растет огромными темпами, особенно среди школьников. Как долго продлится дистант? При каких условиях его продлят? Сократят ли летние каникулы? На все эти и другие не менее важные вопросы ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в прямом эфире.

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