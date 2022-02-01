«Карантин продлится до лета»: по родительским чатам расходится сообщение о долгом дистанте — что говорят в Минобре НСО

В Новосибирске по родительским чатам WhatsApp расходится сообщение о возможном продлении дистанта в школах до лета. Его начали распространять вчера, когда школьники массово ушли на дистанционное обучение. Власти официально опровергают эту информацию.
«Уважаемые родители, есть опасения, что так называемый карантин, введенный властями в школах области, продлится до лета. Такая информация поступает от школьников, которым эту информацию сообщили учителя, а также учителей и учащихся Москвы и Московской области. Поэтому убедительно вас прошу, не терпите дистант, отказывайтесь от него», — говорится в массово пересылаемом сообщении.
Автор предлагает родителям обращаться с жалобами во все возможные инстанции — от директора школы до губернатора.
В Министерстве образования Новосибирской области сообщили, что вся информация, которая содержится в сообщении, — фейк.
— Сообщаем, что подобные сообщения, поступающие «вирусной рассылкой» в родительские чаты Новосибирска, являются ложными, — объяснили в ведомстве.
Сейчас массовый дистант объявлен только на две недели. Если эпидситуация не ухудшится, то дети вернутся в школы 14 февраля. При этом на очном обучении сейчас остаются ученики
Заболеваемость коронавирусом растет огромными темпами, особенно среди школьников. Как долго продлится дистант? При каких условиях его продлят? Сократят ли летние каникулы? На все эти и другие не менее важные вопросы ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в прямом эфире.