«Карантин продлится до лета»: по родительским чатам расходится сообщение о долгом дистанте — что говорят в Минобре НСО

В Новосибирске по родительским чатам WhatsApp расходится сообщение о возможном продлении дистанта в школах до лета. Его начали распространять вчера, когда школьники массово ушли на дистанционное обучение. Власти официально опровергают эту информацию.



«Уважаемые родители, есть опасения, что так называемый карантин, введенный властями в школах области, продлится до лета. Такая информация поступает от школьников, которым эту информацию сообщили учителя, а также учителей и учащихся Москвы и Московской области. Поэтому убедительно вас прошу, не терпите дистант, отказывайтесь от него», — говорится в массово пересылаемом сообщении.