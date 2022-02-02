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Министр образования назвал причины продления дистанта в Новосибирской области

Сергей Федорчук ответил на вопросы в интервью НГС

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Решение о продлении дистанта примут исходя из эпидемиологической ситуации

Решение о продлении дистанта примут исходя из эпидемиологической ситуации

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В Новосибирской области могут на неделю продлить дистанционное обучение в школах, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом увеличится. Пока власти приняли решение о переводе детей на домашнее обучение с 30 января по 13 февраля.

— Точных цифр нет, всё будет зависеть от количества заболевших педагогов, детей, классов, находящихся на карантине. Если цифры будут расти, а не падать, возможно, мы продлим минимум на неделю, — рассказал министр образования Сергей Федорчук 2 февраля в интервью НГС.

Глава Минобра сообщил, что на прошлой неделе на карантине находились порядка 1/7 всех классов в Новосибирской области.

СЮЖЕТ

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НГС собирает всё самое интересное из интервью Сергея Федорчука в нашей онлайн-трансляции. По словам министра, за неделю заболеваемость ковидом и ОРВИ в Новосибирской области увеличилась в четыре раза.

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дистанционное обучениекарантинкоронавирус
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