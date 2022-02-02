Министр образования назвал причины продления дистанта в Новосибирской области

В Новосибирской области могут на неделю продлить дистанционное обучение в школах, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом увеличится. Пока власти приняли решение о переводе детей на домашнее обучение с 30 января по 13 февраля .

— Точных цифр нет, всё будет зависеть от количества заболевших педагогов, детей, классов, находящихся на карантине. Если цифры будут расти, а не падать, возможно, мы продлим минимум на неделю, — рассказал министр образования Сергей Федорчук 2 февраля в интервью НГС.

