Министр образования назвал причины продления дистанта в Новосибирской области

В Новосибирской области могут на неделю продлить дистанционное обучение в школах, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом увеличится. Пока власти приняли решение о переводе детей на домашнее обучение с
— Точных цифр нет, всё будет зависеть от количества заболевших педагогов, детей, классов, находящихся на карантине. Если цифры будут расти, а не падать, возможно, мы продлим минимум на неделю, — рассказал министр образования Сергей Федорчук
Глава Минобра сообщил, что на прошлой неделе на карантине находились порядка 1/7 всех классов в Новосибирской области.
НГС собирает всё самое интересное из интервью Сергея Федорчука в нашей онлайн-трансляции. По словам министра, за неделю заболеваемость ковидом и ОРВИ в Новосибирской области увеличилась в четыре раза.