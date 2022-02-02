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Более 2,5 тысячи учителей ушли на больничные в Новосибирской области — это в четыре раза больше, чем неделю назад

У них нашли коронавирус или ОРВИ

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С понедельника большинство школьников ушли на дистант

С понедельника большинство школьников ушли на дистант

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В Новосибирской области за неделю в четыре раза увеличилось число учителей, которые ушли на больничный из-за коронавируса или ОРВИ. Об этом 2 февраля в прямом эфире на НГС заявил министр образования НСО Сергей Федорчук.

— Сегодня идет рост заболеваемости. Может быть, он еще не настолько очевиден, но я могу точно сказать, что у нас 6% учителей либо по заболеваемости ковидом или ОРВИ находятся на больничном. Это в четыре раза больше, чем неделю назад, — заявил министр.

По его словам, сейчас на больничном находятся более 2600 учителей. Из них 2400 болеют ОРВИ, 209 заразились ковидом. Такие данные министерство собрало к вечеру 1 февраля.

Накануне в Новосибирской области началась вакцинация школьников от коронавирусной инфекции. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с детьми и родителями. Они рассказали, почему решились сделать прививку.

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