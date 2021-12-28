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Названы сроки зимних и весенних каникул для новосибирских школьников в 2022 году

Окончательное решение остается за школой, но мэрия рекомендует свое расписание

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Новогодние каникулы у школьников продлятся 11 дней

Новогодние каникулы у школьников продлятся 11 дней

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В департаменте образования мэрии Новосибирска назвали сроки каникул в 2022 году — во втором полугодии текущего учебного года. Муниципальным школам рекомендуют их придерживаться.


— В целях планирования городских массовых мероприятий в период каникул, обеспечения прав и свобод обучающихся при организации образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций по четвертям департаментом образования мэрии рекомендовано придерживаться следующих сроков школьных каникул, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Так, зимние каникулы продлятся с 29 декабря по 9 января, весенние — с 21 по 27 марта. Для учеников первых классов будут дополнительные каникулы с 14 по 20 февраля.

При этом окончательное решение о сроках каникул школы принимают самостоятельно. Продолжительность каникул не должна быть меньше 7 дней.

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