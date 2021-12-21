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«Это не совсем нравственно»: министр образования НСО — об увольнении учительницы за откровенное видео

Он отказался комментировать этот скандал, но порассуждал на тему этики

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Сергей Федорчук посчитал поступок учительницы нарушением этических норм

Сергей Федорчук посчитал поступок учительницы нарушением этических норм

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Министр образования НСО Сергей Федорчук отказался комментировать скандал с учительницей ЧОУ «Онлайн гимназия № 1», которую уволили из-за откровенного видеоролика с танцем в нижнем белье в соцсетях. 7 декабря девушка сообщила подписчикам Instagram-аккаунта об увольнении.

В прямом эфире НГС задал вопрос министру образования о его отношении к этой ситуации. И вот что он ответил.

Как вы относитесь к увольнению учительницы из частной «Онлайн гимназии» за танец откровенного содержания?

— Во-первых, насколько мне известно, она написала заявление по собственному желанию. Во-вторых, я не буду ничего комментировать о своем отношении к этой ситуации. Я могу сказать не на конкретном примере. Я считаю, что человек, даже если он не работает учителем, но работает в публичной сфере, должен четко разделять всё, что находится в публичной плоскости, и в некоей, назовем это так, интимной плоскости. Мне нравится, работая в социальной сфере, заниматься вещами, не совсем присущими моей профессии, но, наверное, я как минимум должен выкладывать это в каких-то закрытых группах. В-третьих, я считаю, что в этом деле речь идет о нравственности человека. А когда человек позволяет себе такие вещи, которые выходят за рамки общепринятой морали... Нравственные вопросы должны обсуждаться с душой человека, с его совестью — хорошо это или плохо? Вот это понятие — плохо или хорошо — сегодня размыто. На мой взгляд, просто-напросто не совсем этично, когда люди позволяют себе вещи, выходящие за рамки общепринятой морали, но при этом говорят: «А что тут такого? Не хотите — не смотрите». Я как учитель могу сказать, что для меня это неприемлемо. Для меня это нарушение этических норм. Я не говорю о кодексе учителя. На мой взгляд, это не совсем нравственно, — пояснил Сергей Федорчук.

Позднее в «Онлайн гимназии № 1» объяснили увольнение их учительницы из-за откровенного видео. В школе опубликовали длинную статью у себя на сайте, где рассуждают о профессиональной этике и роли педагога.

Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов поддержал 23-летнюю учительницу, которая рассказала об увольнении с работы из-за танцевального видео.

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