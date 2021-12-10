«Сцены откровенного содержания недопустимы»: в гимназии объяснили, почему уволили педагога за видео в Instagram

В Онлайн гимназии № 1 объяснили увольнение их учительницы из-за откровенного видео. В школе опубликовали длинную статью у себя на сайте, где рассуждают о профессиональной этике и роли педагога.



«Современное поколение школьников, буквально рожденное с гаджетами в руках, не всегда разделяет онлайн- и офлайн-среду. А свобода слова и возможности для самовыражения в социальных сетях дают как большой простор для развития, так и требуют осознанного отношения со стороны родителей и, безусловно, учителей», — говорится на сайте.

