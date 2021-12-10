«Сцены откровенного содержания недопустимы»: в гимназии объяснили, почему уволили педагога за видео в Instagram

В Онлайн гимназии
«Современное поколение школьников, буквально рожденное с гаджетами в руках, не всегда разделяет онлайн- и офлайн-среду. А свобода слова и возможности для самовыражения в социальных сетях дают как большой простор для развития, так и требуют осознанного отношения со стороны родителей и, безусловно, учителей», — говорится на сайте.
В школе объяснили, что стараются приглашать учителей, которые знакомы с современными тенденциями и могут найти общий язык с детьми, но ролик Виктории перешел, по их мнению, границы дозволенного.
— Самовыражение самовыражению рознь! И мы глубоко убеждены, что, несмотря на цифровизацию общества, и в частности, образования, воспитательная функция педагога должна сохраняться! Его задача заключается не только в обеспечении усвоения ребенком школьной программы, но и в формировании моральных и этических норм подрастающего поколения, — уверены в школе.
В учреждении добавили, что учитель может в своих соцсетях рассказывать и показывать свои увлечения, но не через «провокацию». В школе отмечают, что к психике детей нужно относиться очень бережно:
— Ненормативная лексика, демонстрация курения или употребления алкоголя, видео в нижнем белье, а также сцены откровенного содержания, демонстрация насилия и жестокости — всё это не имеет отношения ни к творчеству, ни к эстетике, ни к свободе личности, и в открытом аккаунте педагога, по нашему мнению, недопустимо.
В гимназии добавили, что не имели ничего против закрытого аккаунта учителя с теми же самыми видео, но только если у детей не было бы к нему никакого доступа.
С полным текстом статьи можно ознакомиться здесь.
Вчера начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Александр Горнштейн предложил всем критикующим учительницу людям посмотреть на ситуацию с другой стороны, а родителям проверить, что на самом деле смотрят дети в Сети. Ранее девушку пригласили работать в Новоколледж.