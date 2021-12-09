«Вы будете удивлены, что смотрят ваши чада»: сибиряк вступился за учительницу, уволенную за откровенное видео

Каждый раз, когда вижу раздутые истории про учителей, хочется написать свое мнение. И каждый раз начинал писать и бросал, но в этот раз всё же напишу.

Нужно что-то делать с профессией учителя. У нас «цифровая трансформация» страны идет, а учителя вроде как за бортом получились. Современный мир — это мир, не имеющий личных границ, и к этому нужно привыкать. Я не говорю, хорошо это или плохо, это просто факт. Выросло целое поколение, взращенное на «Инстаграме», у которого норма выставлять всё напоказ. Что угодно. И молодые учителя уже в этом поколении. И вряд ли для них будет понятен посыл, что это аморально, да и не аморально это вовсе, это норма теперь. Как накаченные губы и так далее.

В общем, рассуждать об этом можно долго, а остановить невозможно. Но я не об этом.

Я искренне считаю, что увольнять за то, что человек живет правилами своего поколения, нельзя. Я не про конкретный случай, а в целом.

Но что меня реально удивляет, то это реакция родителей: «Я не хочу, чтоб мой ребенок это смотрел». И тут я соглашусь с героем сегодняшнего события. Не хотите, чтоб смотрел, — воспитывайте. И в реалиях наши школы давно никого не воспитывают.