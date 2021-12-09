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Александр Горнштейн

Начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска
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Александр Горнштейн

Начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска
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«Вы будете удивлены, что смотрят ваши чада»: сибиряк вступился за учительницу, уволенную за откровенное видео

Он предложил родителям проверить, какие сайты посещают их дети

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Александр Горнштейн уверен, что молодая учительница так и не поняла, почему все возмутились доступностью ее откровенного видео

Александр Горнштейн уверен, что молодая учительница так и не поняла, почему все возмутились доступностью ее откровенного видео

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В Новосибирске не останавливаются дискуссии вокруг увольнения учительницы. Виктория Каширина до недавнего времени была учителем русского языка и литературы в ЧОУ «Онлайн гимназия № 1». 7 декабря она сообщила подписчикам Instagram-аккаунта об увольнении. Причиной стал видеоролик, в котором она запечатлела свой танец в нижнем белье, — в свободное время девушка занимается pole dance. 8 декабря ролик был удален, на нем учительница показывала изгибы своего тела под музыку, меняя нескромные наряды. Разгорелся скандал, девушку уволили, а она в итоге полностью удалила свой аккаунт. Начальник Департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Александр Горнштейн предложил всем критикующим учительницу людям посмотреть на ситуацию с другой стороны, а родителям проверить, что на самом деле смотрят дети в Сети. Далее — от первого лица.

Каждый раз, когда вижу раздутые истории про учителей, хочется написать свое мнение. И каждый раз начинал писать и бросал, но в этот раз всё же напишу.

Нужно что-то делать с профессией учителя. У нас «цифровая трансформация» страны идет, а учителя вроде как за бортом получились. Современный мир — это мир, не имеющий личных границ, и к этому нужно привыкать. Я не говорю, хорошо это или плохо, это просто факт. Выросло целое поколение, взращенное на «Инстаграме», у которого норма выставлять всё напоказ. Что угодно. И молодые учителя уже в этом поколении. И вряд ли для них будет понятен посыл, что это аморально, да и не аморально это вовсе, это норма теперь. Как накаченные губы и так далее.

В общем, рассуждать об этом можно долго, а остановить невозможно. Но я не об этом.

Я искренне считаю, что увольнять за то, что человек живет правилами своего поколения, нельзя. Я не про конкретный случай, а в целом.

Но что меня реально удивляет, то это реакция родителей: «Я не хочу, чтоб мой ребенок это смотрел». И тут я соглашусь с героем сегодняшнего события. Не хотите, чтоб смотрел, — воспитывайте. И в реалиях наши школы давно никого не воспитывают.

А если вы родитель, который не хочет, чтоб ребенок смотрел «подобное», могу порекомендовать увлекательное занятие — сделайте выписку по посещаемым сайтам вашего чада. Вы будете, мягко говоря, удивлены. И то, что вы там увидите, уже тоже общая норма.

Я так делаю, это позволяет мне понимать, что в голове у моего ребенка, в том числе и 5-летнего, так как он опытный пользователь планшета с 2 лет и сам себе ищет, что посмотреть. И со старшим, и с младшим я потом беседую или спрашиваю о его интересах, но никогда не осуждаю.

Так вот, учитель, танцующий голышом, покажется вам детской забавой на фоне того, что вы увидите, поверьте.

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