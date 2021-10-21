Продлят ли в Новосибирске осенние каникулы из-за ковида? Что говорят в школе и при Минобре

В новосибирских школах не собираются продлевать каникулы из-за ковида
В России на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом ввели дополнительные выходные с 30 октября по 7 ноября. Эти даты совпали с датами школьных каникул в Новосибирске. В сентябре озвучивалось, что осенние каникулы будут с 1 ноября по 7 ноября. НГС выяснил, планируются ли изменения дат школьных каникул.
Как рассказала Оксана Василенко, руководитель штаба при Министерстве образования Новосибирской области, министерство в этом году не давало рекомендации насчет осенних каникул.
— Сроки, продолжительность каникул устанавливает образовательная организация. Иных рекомендаций министерства образования и муниципальных органов управления в настоящее время нет. Мониторинг заболеваемости и эпидемиологической ситуации ведется на ежедневной основе, еще есть неделя на принятие решения, — рассказала Оксана Василенко.
Как рассказал Виктор Косьяненко, директор гимназии
— Каникулы будут как обычно, — подтвердил директор гимназии.
Как рассказали в лицее
— Мы руководствуемся исключительно календарным учебным графиком, где прописаны каникулы до конца учебного года. В дальнейшем ситуация будет регулироваться вышестоящими органами, — рассказали в школе.
Секретарь в школе
Мы спросили вирусолога и эпидемиолога, может ли неделя выходных снизить рост заболеваемости в России. Оба ученых сходятся на том, что эти меры будут недостаточными.