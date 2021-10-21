Продлят ли в Новосибирске осенние каникулы из-за ковида? Что говорят в школе и при Минобре

В России на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом ввели дополнительные выходные с 30 октября по 7 ноября. Эти даты совпали с датами школьных каникул в Новосибирске. В сентябре озвучивалось, что осенние каникулы будут с 1 ноября по 7 ноября. НГС выяснил, планируются ли изменения дат школьных каникул.

Как рассказала Оксана Василенко, руководитель штаба при Министерстве образования Новосибирской области, министерство в этом году не давало рекомендации насчет осенних каникул.

— Сроки, продолжительность каникул устанавливает образовательная организация. Иных рекомендаций министерства образования и муниципальных органов управления в настоящее время нет. Мониторинг заболеваемости и эпидемиологической ситуации ведется на ежедневной основе, еще есть неделя на принятие решения, — рассказала Оксана Василенко.