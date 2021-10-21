«Эффект будет почти нулевым»: вирусолог и иммунолог — о введении нерабочих дней в России

Владимир Путин 20 октября поддержал предложение оперативного штаба о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов, где эпидобстановка самая напряженная, выходные будут с 23 октября.



Мы спросили вирусолога и эпидемиолога, эффективны ли будут такие меры и поможет ли это снизить рост заболеваемости в России. Оба ученых сходятся на том, что эти меры будут недостаточными.



Сергей Викторович Нетесов, молекулярный биолог и вирусолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета сообщил, что, по его мнению, этого срока категорически не хватит, потому что инкубационный период у этого заболевания — пять дней.

