«Эффект будет почти нулевым»: вирусолог и иммунолог — о введении нерабочих дней в России

Владимир Путин 20 октября поддержал предложение оперативного штаба о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов, где эпидобстановка самая напряженная, выходные будут с 23 октября.
Мы спросили вирусолога и эпидемиолога, эффективны ли будут такие меры и поможет ли это снизить рост заболеваемости в России. Оба ученых сходятся на том, что эти меры будут недостаточными.
Сергей Викторович Нетесов, молекулярный биолог и вирусолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета сообщил, что, по его мнению, этого срока категорически не хватит, потому что инкубационный период у этого заболевания — пять дней.
— Если и принимать подобные меры для разобщения людей, то это надо делать на существенно более длительный срок, равный трем инкубационным периодам. А еще больший эффект был бы при строжайшем, предельно усиленном контроле за ношением масок в общественных местах и в общественном транспорте, — говорит Сергей Нетесов. — Потому что люди в это время вместо работы пойдут по магазинам. Пойдут без масок, и эффект от приостановки хождения на работу от этих мер будет практически нулевым. Люди ведь просто не понимают, что эпидемии гриппа в прошлом сезоне не было по причине того, что все в подавляющем большинстве тогда носили маски. Сейчас маски носить перестали — и в результате будут и коронавирус, и грипп. Последствия от этого будут гораздо хуже, чем сейчас.
Наш эксперт, который читает лекции на тему вакцинации, считает, что людей можно убедить вакцинироваться, если давать максимально правдивую и точную информацию.
— У вакцины «Спутник V» есть сайт Sputnikvaccine.com, но информация там представлена неполная, нет инструкции по применению, нет переводов с английского зарубежных статей, — говорит Сергей Нетесов. — Это всё непростительные недоработки маркетинга, так называемый «эффективный» менеджмент непрофессионалов.
— Примеры Франции, Англии, скандинавских стран говорят о том, что когда страны достигают уровня вакцинации в 70 процентов, то можно начинать снимать серьезные ограничения. И это уже не отражается на заболеваемости. Но в этих странах продолжают программу вакцинации, их цель — 85 процентов. А не жалкие 60, как у нас. 60 процентов вакцинированного населения для «дельта»-варианта коронавируса недостаточно. Инфицированные люди его выделяют, страшно поверить, в 50–100 раз больше, чем в случае прежнего, уханьского варианта. И такая выделяемая доза прошибает иммунитет даже у части вакцинированных. Поэтому маски надо носить до достижения уровня вакцинации минимум в 70%.
Николай Александрович Крючков, иммунолог, доцент факультета управления и экономики здравоохранения Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, также считает, что недели нерабочих дней будет недостаточно. По его мнению, нужно как минимум две-три недели. Он также отметил важную роль вакцинации и объяснил, что сейчас люди категорически отказываются вакцинироваться по нескольким причинам.
— Это недоверие к власти, это оккультное мышление, провальная информационная политика государства на начальных стадиях: принимались очень дерганые управленческие решения, официальные спикеры говорили то одно, то другое, — говорит Николай Крючков. — На это накладываются другие лидеры мнений, и это приводит к полной неразберихе. «Расплодили» разные хотелки — иностранные вакцины и не иностранные. Плюс закрытые статистические данные: у нас нет никаких надежных данных по ходу кампании вакцинации, по нежелательным явлениям, смертельным исходам из-за осложнений. Нет данных по госпитализированным и по умершим, кто из них был вакцинирован, а кто нет, хотя эти данные собираются. Но они не публикуются.
— Страховая компания отдельно платит 700 тысяч, если люди полис покупают, тоже копейки, — говорит Николай Крючков. — Это всё накопилось, в итоге мы имеем то, что имеем. Население деморализовано. Я считаю, что это очень плохо, потому что результаты наглядно демонстрируют избыточную смертность. Даже официально признаваемую смертность от COVID-19 по Росстату. Если всё это суммировать, то у России — одни из самых худших показателей среди более-менее развитых стран.
При этом Николай Крючков отмечает, что важно понимать: вакцина — это не единственное средство борьбы с пандемией.
— В некоторых странах попытались очень много привить людей — 60%, они расслабились, и у них пошло то же самое: очень серьезный рост заболеваемости, — говорит Николай Александрович. — При этом смертность, конечно, отставала, но с учетом того, что были скачки, превышающие даже предшествующие периоды, то, конечно, и количество смертей было большое. Поэтому тут нужны и сдерживающие меры. Но они неудобные, неприятные. У нас все сразу вспомнили о свободе личности, свободе передвижений. При этом о том, что есть другие люди и общество, всем плевать. Печально, но это показатель нашего общества — разобщенность, неверие в авторитеты.
Иммунолог объяснил, что в первую очередь пожилых людей сажают на карантин, потому что они входят в группу риска, и, хоть среди них многие из них сразу же вакцинировались, значительная часть остается невакцинированных. Но, по мнению эксперта, проблема в том, что эти меры, направленные на одну возрастную группу, не работают.
— По поводу введения QR-кодов — в одних регионах они нужны только на массовых мероприятиях. А в других — в ресторанах и кафе. Но это же разные меры, как их можно сравнивать. С ресторанами и кафе — у нас всегда, когда потеряли, ищут под фонарем. Тут так же. Я не говорю, что это совсем плохо, с точки зрения вакцинации, наверное, это простимулирует людей, но прямого противоэпидемического эффекта вряд ли будет. Лучше, чем ничего, но это же не безболезненно, тут экономический анализ нужен, — добавил Николай Крючков.
По словам первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, почти двухнедельная пауза из-за нерабочих дней обойдется бизнесу примерно в 60 миллиардов рублей. В пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса будут действовать выплаты в объеме 1 МРОТ на 1 занятого, которые будут проводиться с 15 ноября по 31 декабря. Также будет возобновлена программа кредитной поддержки бизнеса, которая действовала с марта по июль. Предоставление льготных кредитов предполагается увязать с сохранением численности работников.