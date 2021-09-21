Когда и на сколько новосибирские школьники уйдут на каникулы — публикуем полезную картинку

Появилось расписание каникул для новосибирских школьников
Для школьников Новосибирской области утвердили расписание каникул на учебный год
— При организации образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций по четвертям рекомендуется придерживаться следующих сроков школьных каникул в
Осенние каникулы после первой учебной четверти начнутся 1 ноября и продлятся до 7 ноября. Зимние каникулы стартанут 29 декабря и продлятся до 9 января. После третьей четверти школьники отправятся на каникулы 21 марта и будут отдыхать до 27 марта. Также у первоклашек будет дополнительная неделя с 14 февраля по 20 февраля.
Мы отобразили на календаре дни, когда школьники будут отдыхать. Сохраняйте себе, чтобы не забыть.
В конце июля губернатор заявил о том, что в Новосибирской области могут сдвинуть сроки школьных каникул из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее в Минтруде рассказали, как мы будем отдыхать в новогодние каникулы в 2022 году.