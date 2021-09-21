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Когда и на сколько новосибирские школьники уйдут на каникулы — публикуем полезную картинку

У первоклашек будет дополнительная неделя каникул в феврале

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Смотрим на даты каникул и планируем свой отдых

Смотрим на даты каникул и планируем свой отдых

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Появилось расписание каникул для новосибирских школьников

Для школьников Новосибирской области утвердили расписание каникул на учебный год 2021/2022. Это рекомендованные даты. В пресс-службе мэрии Новосибирска отметили, что образовательные организации самостоятельно устанавливают сроки школьных каникул.

— При организации образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций по четвертям рекомендуется придерживаться следующих сроков школьных каникул в 2021/2022 учебном году, — рассказали в Департаменте образования мэрии Новосибирска.

Осенние каникулы после первой учебной четверти начнутся 1 ноября и продлятся до 7 ноября. Зимние каникулы стартанут 29 декабря и продлятся до 9 января. После третьей четверти школьники отправятся на каникулы 21 марта и будут отдыхать до 27 марта. Также у первоклашек будет дополнительная неделя с 14 февраля по 20 февраля.

Мы отобразили на календаре дни, когда школьники будут отдыхать. Сохраняйте себе, чтобы не забыть.

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В конце июля губернатор заявил о том, что в Новосибирской области могут сдвинуть сроки школьных каникул из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее в Минтруде рассказали, как мы будем отдыхать в новогодние каникулы в 2022 году.

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