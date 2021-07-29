В Новосибирской области у школьников могут сдвинуть сроки каникул

Новосибирским школьникам могут сдвинуть сроки каникул
В Новосибирской области могут сдвинуть сроки школьных каникул из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в ходе программы «Губернатор Live» на телеканале ОТС. Он назвал эти меры «мягкими».
— Мы не будем рисковать ни детьми, ни педагогами. Если почувствуем, что ситуация ухудшается, даже если придется переходить на дистант, будем стараться мягкие решения принимать. Как это делали в прошлом году, когда выводили только старшие классы, без началки, без проведения выпускных. Там, где школы малокомплектные, вообще не переводили никого на дистант. Возможно, будем смещать сроки каникул. Пока ориентируемся на 1 сентября в обычном формате.
Губернатор уточнил, что считает неправильным переход на тотальный дистант:
— Мое отношение к дистанционному обучению — я принципиально не против современных методов работы педагогов, в том числе онлайн. Но тотальное дистанционное образование — это плохо, это неправильно. Нужно прилагать все усилия, чтобы не допускать тотальный дистант. Мы готовимся начинать учебный год в обычном, очном режиме. С соблюдением, как и в прошлом году, дополнительных требований со стороны Роспотребнадзора: дезинфекция, рециркуляторы, составление расписания для исключения пересечений классов. Но в очном режиме. При этом всё будет зависеть от ситуации. Пока мы прогнозируем ситуацию, которая позволит нам начинать учебу с 1 сентября в обычном режиме, — сказал Травников.
Ранее в Минтруде рассказали, как мы будем отдыхать в новогодние каникулы в 2022 году.