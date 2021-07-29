В Новосибирской области у школьников могут сдвинуть сроки каникул

В Новосибирской области могут сдвинуть сроки школьных каникул из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в ходе программы «Губернатор Live» на телеканале ОТС. Он назвал эти меры «мягкими».

— Мы не будем рисковать ни детьми, ни педагогами. Если почувствуем, что ситуация ухудшается, даже если придется переходить на дистант, будем стараться мягкие решения принимать. Как это делали в прошлом году, когда выводили только старшие классы, без началки, без проведения выпускных. Там, где школы малокомплектные, вообще не переводили никого на дистант. Возможно, будем смещать сроки каникул. Пока ориентируемся на 1 сентября в обычном формате.