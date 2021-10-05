«Две двойки в журнал без права исправления»: 10 милых историй о любимых учителях (и одна неожиданная встреча)

В этот вторник, 5 октября, отмечают День учителя. Мы спросили наших читателей в «Инстаграме», кто был их любимым педагогом и что на уроках запоминалось больше всего. Конечно, преподаватели бывают разными — не у всех новосибирцев нашлись счастливые истории из школьных времен. Тем не менее мы выбрали 10 милых историй. Читайте и делитесь своими воспоминаниями.



— Замечательное время было. Всё свободное время наша Алла Васильевна отдавала нам, а нам по 13 лет было. Хорошо, что улица нас в 90-е годы не затянула, были заняты делом. А такого педагога нам сам Бог подарил. Детство прошло на Сахалине, ходила я в театральную студию, руководитель была замечательная. Мы шили ростовых кукол, много стихов читали, ездили в конце весны на море, шили сами костюмы и украшали. Спустя 19 лет после отъезда на материк я летела в отпуск на Сахалин. Мы встречались с девочками и Аллой Васильевной, у всех детки уже были, — и столько теплых воспоминаний о нашем театральном детстве. К сожалению, в тот год Аллы Васильевны не стало, последняя была встреча. Наши учителя остаются в наших душах на всю жизнь. С праздником, дорогие педагоги, вы творите чудеса, ваш труд сложен. Может, правительство это поймет, и труд будет достойно оценен, ведь своим семьям вы уделяете минимум времени, отдавая работе максимум сил и времени. Низкий вам поклон, — рассказала свою историю читательница под ником rublevskaya.elena02.