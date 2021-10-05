«Две двойки в журнал без права исправления»: 10 милых историй о любимых учителях (и одна неожиданная встреча)

В День учителя новосибирцы назвали своих самых любимых педагогов
В этот вторник, 5 октября, отмечают День учителя. Мы спросили наших читателей в «Инстаграме», кто был их любимым педагогом и что на уроках запоминалось больше всего. Конечно, преподаватели бывают разными — не у всех новосибирцев нашлись счастливые истории из школьных времен. Тем не менее мы выбрали 10 милых историй. Читайте и делитесь своими воспоминаниями.
— Замечательное время было. Всё свободное время наша Алла Васильевна отдавала нам, а нам по 13 лет было. Хорошо, что улица нас в
— Учитель истории Наталья Александровна. На ее уроке всегда была идеальная тишина. Строгая и справедливая женщина. Безумно интересно было слушать, всегда рассказывала что-то помимо школьного учебника. Воспитывала в нас: пунктуальность — не пускала на урок после звонка; исполнительность — если брал пересказ на дополнительную оценку и не выучил, две двойки в журнал без права исправления; чувство вкуса (для девочек) — всегда была с макияжем, укладкой и одета с иголочки, — вспоминает любимого преподавателя комментатор под ником valeriia_a_f.
— Я навсегда запомню свою учительницу по русскому языку и литературе — Татьяну Николаевну. Она одна из всех учителей школы была к нам добра. На уроках мы часто слушали ее истории из детской и взрослой жизни, зачастую они были очень смешными. Она не забыла, что такое быть ребенком, и прощала нам многие детские выходки. Татьяна Николаевна помогала советом не только по учебе, ты мог обратиться к ней за помощью и поддержкой даже по личным проблемам. Я очень ей благодарна за школьное время и за всё, чему она научила меня. Это единственный учитель, к которому я бы хотела прийти в школу и сказать спасибо, — делится своими воспоминаниями читательница под ником _oladushek._.
Здесь, в нашем профиле в «Инстаграме», произошло удивительное. На комментарий читательницы под ником _oladushek._ откликнулась другая читательница под ником kt_nikol.67. Оказалось, что это — та самая учительница русского языка и литературы, которую с самыми теплыми словами вспоминал наш комментатор. Она случайно начала читать наш пост и увидела ответ девушки. Когда зашла в профиль, то убедилась в том, что перед ней действительно бывшая ученица.
— Бесконечно люблю вас всех! Берегите себя! — добавила в ответе своей бывшей ученице Татьяна Николаевна.
— У меня два самых любимых учителя. Это учитель начальных классов Наталья Ивановна Чернова и учитель русского языка и литературы Любовь Павловна Исмаилова. Благодаря первой учительнице я выбрала своей профессией сферу образования, второй учитель научил не просто любить и читать литературу, а чувствовать ее, любить перечитывать, пересматривать и воспринимать так, как будто читаешь впервые. Мои любимые учителя, помню вас и люблю, — отмечает читательница под ником natali.natuly.
— Проще, наверное, написать о тех, кого вспомнить не хотелось бы. У нас хороший преподавательский состав был, почти о каждой учительнице можно хорошо написать. Но выделить особо хочу классного руководителя и преподавателя ОБЖ Лидию Ивановну. Довела наш вечно беспризорный класс до выпуска. И вообще замечательный и отзывчивый человек. Если бы у всех были такие учителя, как у нас тогда, мир был бы чуточку лучше, — предполагает читательница под ником innaaleksandrovna72.
— Ольга Николаевна, мой первый учитель. Очень приятная внешность, пышные белокурые локоны. Мы ее на перемене вокруг «облепляли», всё время хотелось с ней поговорить, рассказать, пожаловаться. Было комфортно с ней, я бы сказала — мой идеал. Потом после пятого класса была Наталья Анатольевна, там вообще любовь. Ходили в гости к ней даже классом, она обожала нас, по крайней мере, было такое ощущение, — делится с нами комментатор под ником tanya_babi01.
— Валентина Захаровна Захарова, учитель начальных классов. Не первая моя учительница, но именно она подняла мою самооценку, и из середнячка я стала одной из первых. Думаю, что это помогло мне в жизни, — говорит о влиянии своей учительницы читательница под ником marina__2108.
— Школу закончила давно, в 1974 году. Но всегда с теплотой и уважением вспоминаю нашего учителя математики Нину Владимировну Новикову. Удивительный человек! Грамотный, талантливый педагог, строга в меру. Мы, ученики, очень уважали и побаивались ее. Но авторитет Нины Владимировны был непоколебимым. Хочется пожелать ей огромного здоровья и долгих лет жизни от всех-всех ее многочисленных учеников, — поздравляет читательница под ником nina.cheprikova.
— Галина Андреевна Фадеева, школа
— Тамара Хатыповна Князева — моя любовь, мое бесконечное уважение и почтение! Она преподает алгебру и геометрию. Она обожает свой предмет и влюбляет всех окружающих. Благодаря ей я тоже люблю цифры! А еще она удивительно чуткий человек! Я закончила школу 25 лет назад, а моя любовь к моему учителю такая же восторженная, как и тогда, — пишет читательница под ником rakipovaelena1.
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