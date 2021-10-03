Там не унижают детей и учителей. Педагог из России поработала в школах Китая и Англии и сравнила с нашими

Анна быстро поняла, что Англия — не та страна, где бы ей хотелось остаться жить подольше. Ей не подходило многое, из самого важного — менталитет и погода. Так она вернулась домой и стала искать работу. Подавала резюме в круизные агентства, но потом одумалась.

Рыдала, оказавшись в Китае

— Я вспомнила, что мне в Англии на острове было не очень. Наверное, на круизном лайнере тоже непросто. И тогда я стала смотреть, какие есть предложения для учителей английского языка. Я рассматривала весь мир, могла поехать куда угодно. В итоге выбрала Пекин! Хотя выбирала между Вьетнамом и Африкой. Но я очень капризна в плане погоды, поэтому остановилась на Китае, — рассказала Анна Шевелева.

Национальный язык молодая учительница не знала, но надеялась, что в городе, куда ее приняли на работу, будет всё продублировано на английском языке, а люди смогут ей помочь. Но не тут-то было.

— Я заблуждалась. Никто меня не понимал. В первый день мне было по-настоящему страшно. Я тот день, наверное, поминутно помню. Это был декабрь — сезон смога. В такие дни у них не садятся самолеты ни одной авиакомпании, кроме российского «Аэрофлота». Китайцы, кстати, всегда этим очень восхищаются. И вот я выхожу на улицу, ничего не видно, в воздухе витает жуткий запах гари (у них смог в основном из-за отопления углем). Меня встречает водитель, который ни слова не понимал по-английски, и куда-то меня повез. Ехали мы через окраину, пейзажи там были так себе: какие-то самострои, азиатские тук-туки, разруха и всё такое. У меня был такой шок, что когда я доехала до гостиницы, то в голове была только одна мысль: «Я не хочу здесь быть». Я пыталась позвонить маме, а там еще всё заблокировано. Когда всё получилось, то я просто рыдала в трубку, — вспоминает Анна.