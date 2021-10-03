Там не унижают детей и учителей. Педагог из России поработала в школах Китая и Англии и сравнила с нашими

Анна Шевелева — учитель английского языка. Она жила три года в Англии, Китае и после путешествий и стажировок вернулась в Россию. Всё это — чтобы открыть здесь свою школу. Какая разница между образованием в Англии, Китае и России? Что ждет детей, которые только делают первый шаг в образовании? И почему в одной стране учитель — бог, а в другой — соседский друг? Об этом мы и поговорили с Анной.
Переводчик для русских с неприятностями
Анна выучилась в России на учителя, но, начитавшись Шерлока Холмса и Гарри Поттера, стала мечтать о жизни в Англии. Так она переговорила с родителями и убедила их помочь ей поступить в одно из учебных заведений, но не на педагога, а почему-то на эколога. Вспомнить, сколько в 2013 году стоила учеба в университете Центрального Ланкашира, она не смогла. Зато рассказала, как в то время пыталась сама заработать в Престоне.
— Это не очень известный город на северо-западе Англии, недалеко от Манчестера. Там есть только градообразующие предприятия, университет и тюрьма, — шутит Анна. — Я поступила сама и училась на платной основе. В какую сумму нам это обошлось, и не вспомню даже. Во-первых, на эколога я училась на бакалавриате, а на учителя — в магистратуре. Цены менялись. Во-вторых, в стоимость входили общежитие, страховка и много что еще. А что касается работы. Сначала я была продавцом-консультантом в магазине для беременных и малышей. Это был основной мой контракт, он был законный (по визе очень много ограничений). Еще я периодически ездила в больницы или полицейские участки в качестве переводчика для русских, попавших в неприятности.
Учитель может пойти с учеником на вечеринку или перекрасить волосы в розовый
Год Анна проучилась на эколога, но поняла, что ей не нравится. Поступила на учителя и потом начала работать в английской школе. Наша героиня сильно удивилась тому, что ее ждало: учитель для ученика — друг. Они могут поделиться проблемами, вместе пойти на вечеринку или перекрасить волосы в любой цвет. После России такие отношения педагогов с детьми казались какими-то невероятными.
— Первое время меня это сбивало с толку. Даже когда я сама училась, то ждала, что преподаватель будет меня гонять, а в итоге ничего подобного. Зато может пойти с тобой на вечеринку по случаю Хеллоуина, например. В Англии в принципе всё образование очень демократичное, всё через юмор и дружескую атмосферу. К учителям не предъявляют строгих требований по внешнему виду, то есть педагог с цветными волосами там — более чем нормальная ситуация. В Англии уважают личную жизнь учителя, они понимают, что он тоже человек, у которого могут быть татуировки, необычная прическа, хобби. Но вот к образованию педагога предъявляют требования. Им важно, чтобы учитель рос в профессиональном плане, — рассказала Анна.
Руководство школ в Англии уделяет большое внимание тимбилдингу. Им важно, чтобы дети и учителя стали одной командой. Подход к образованию ребенка тут тоже своеобразный.
— Они воспитывают в ученике личность. Не просто дают информацию для усвоения, а учат ребенка учиться. Педагоги заинтересованы в развитии его критического мышления, чтобы ребенок имел свое мнение, — рассказала Анна. — Но при всём этом есть и один большой минус в их образовании — недостаток знаний. Ну чтоб вы понимали, в России очень много разных предметов, расширяющих кругозор. В Англии такого нет. Здесь подходит старая шутка про американцев, которые думают, что Европа — это страна, Африка — страна, а Канада — просто штат.
Анна быстро поняла, что Англия — не та страна, где бы ей хотелось остаться жить подольше. Ей не подходило многое, из самого важного — менталитет и погода. Так она вернулась домой и стала искать работу. Подавала резюме в круизные агентства, но потом одумалась.
Рыдала, оказавшись в Китае
— Я вспомнила, что мне в Англии на острове было не очень. Наверное, на круизном лайнере тоже непросто. И тогда я стала смотреть, какие есть предложения для учителей английского языка. Я рассматривала весь мир, могла поехать куда угодно. В итоге выбрала Пекин! Хотя выбирала между Вьетнамом и Африкой. Но я очень капризна в плане погоды, поэтому остановилась на Китае, — рассказала Анна Шевелева.
Национальный язык молодая учительница не знала, но надеялась, что в городе, куда ее приняли на работу, будет всё продублировано на английском языке, а люди смогут ей помочь. Но не тут-то было.
— Я заблуждалась. Никто меня не понимал. В первый день мне было по-настоящему страшно. Я тот день, наверное, поминутно помню. Это был декабрь — сезон смога. В такие дни у них не садятся самолеты ни одной авиакомпании, кроме российского «Аэрофлота». Китайцы, кстати, всегда этим очень восхищаются. И вот я выхожу на улицу, ничего не видно, в воздухе витает жуткий запах гари (у них смог в основном из-за отопления углем). Меня встречает водитель, который ни слова не понимал по-английски, и куда-то меня повез. Ехали мы через окраину, пейзажи там были так себе: какие-то самострои, азиатские тук-туки, разруха и всё такое. У меня был такой шок, что когда я доехала до гостиницы, то в голове была только одна мысль: «Я не хочу здесь быть». Я пыталась позвонить маме, а там еще всё заблокировано. Когда всё получилось, то я просто рыдала в трубку, — вспоминает Анна.
К концу дня она успокоилась и пошла на ужин, чтобы осмотреться и попробовать взглянуть на ситуацию с другой стороны. К этому времени смог рассосался, стали виднеться красивые горы, а сам город будто похорошел. Так Пекин расположил девушку к себе. Она смирилась с тем, что остается здесь работать по контракту. А со временем и вовсе поняла, что это прекрасный город.
Жесткая конкуренция
Анна рассказала, что пекинская школа очень сильно отличается от английской, где она до этого работала. В Китае система образования ближе к российской, чем к какой-то другой.
— В пекинских школах конкретный тоталитаризм, социализм. Партия сказала — все подпрыгнули. У них огромные классы в 50 с лишним человек. А учебный день начинается в 07:30 утра и заканчивается в 21:00. С учителем они занимаются до шести вечера, но потом остаются в школе делать разные дополнительные задания. И это при том, что после школы зачастую детей отправляют к репетиторам. Такой сумасшедший ритм объясняется бешеной конкуренцией при трудоустройстве и поступлении в вузы. Первый год я работала в государственной школе, и мне тоже надо было быть на работе уже в 07:20. До вечера ведешь уроки, а потом еще занимаешься бумажной работой — помимо обычных отчетов, мне как иностранке надо было еще всё переводить, — с ужасом вспоминает учительница.
В китайских школах также очень строго относятся и к учебным материалам, пользоваться сторонними источниками информации нельзя. А еще в конце каждого месяца у детей экзамены по всем предметам. Причем отношение к их результатам очень серьезное. За провал могут даже отчислить!
— Детей буквально загоняют, у них нет времени даже подумать над каким-нибудь хулиганским планом. В некоторых провинциях Китая до сих пор учителя могут применять телесные наказания. Это для них нормально. Учитель — это бог для школьника. Но и к учителям тоже предъявляются очень высокие требования. Например, в моей школе следили, как разговаривает педагог, как выглядит. А еще есть такая позиция. Если ученик не усвоил материал, это не он плохой, а учитель, — добавила Анна.
Оказывается, китайские дети в школе придумывают себе другие имена. Это делается для того, чтобы всем было проще — и детям, и учителям.
— Если китайские дети учат русский язык, то берут себе наши имена. Если немецкий, то немецкие. Английский — английские. Ну и так далее. А один мальчик из моего класса ни в какую не хотел придумывать. И мы его назвали Джон Сноу, — шутит Анна.
В чём проблема российского образования?
Около трех лет Анна провела в Пекине. Уехала из-за проблем со здоровьем (частый смог дал о себе знать) и желания зарабатывать больше. Но в обычную тюменскую школу она устраиваться не захотела. Сама девушка это объяснила так: «Образование не позволяет». Анна считает, что с ее квалификацией и любовью к творчеству в муниципальной школе ей не место. Однако с преподаванием завязывать ей не хотелось. Она открыла свою маленькую частную школу английского языка.
Мы решили узнать, чего не хватает российским школам? А в чем она лучше иностранных?
— Российская школа — не плохая. Мне кажется, нам не хватает возможности немного отпустить ситуацию, ослабить контроль над детьми, больше доверять им. Не такое большое внимание уделять их проявлениям выделиться. Во всех трех школах, где я работала (английская, китайская или российская), есть форма. Но если английский мальчик придет на уроки с зелеными волосами, то ничего страшного не произойдет. И как это повлияет на его успеваемость? Никак. В Китае же ребенка у входа побреют налысо за такое. В России, думаю, тоже будут жесткие меры, — добавила Анна. — Нам нужно учиться больше разговаривать. Если что-то не так происходит, то важно, чтобы учитель смог спокойно это обсудить с учеником или его родителями. Без споров и скандалов. А для этого нужно заручиться доверием.
Анна надеется, что когда-нибудь подход к образованию в России изменится в лучшую сторону. Она к этому тоже прикладывает усилия в своей частной школе.