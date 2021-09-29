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В каких новосибирских школах нужно учиться, чтобы с большей вероятностью поступить в ведущие вузы России

Публикуем список учебных заведений

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СУНЦ НГУ и лицей <nobr class="_">№ 130</nobr> им. академика <nobr class="_">М. А. Лаврентьева</nobr> вошли в топ-100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников

СУНЦ НГУ и лицей № 130 им. академика М. А. Лаврентьева вошли в топ-100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников

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9 школ НСО попали в топ лучших школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России

Девять школ Новосибирской области вошли в топ-300 лучших школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Автором исследования выступило рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика). Шестую строчку общероссийского рейтинга занимает СУНЦ НГУ (идет сразу за СУНЦ МГУ), на 75-м месте находится гимназия № 6 «Горностай», затем идут лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева (77), Инженерный лицей НГТУ, гимназия № 3 в Академгородке (149), Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка (195), лицей № 9 (236 место), Вторая Новосибирская гимназия (290).

Также две новосибирские школы вошли в топ-100 лучших учебных заведений России по конкурентоспособности выпускников. Это СУНЦ НГУ и лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева. В топ-100 они занимают 13 и 43 места соответственно.

Физико-математическая школа НГУ дополнительно заняла 10-е место в рейтинге лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки».

Накануне вышло интервью исполнителя из Новосибирска Славы Марлоу, которое он дал Юрию Дудю. Артем Готлиб (настоящее имя музыканта) поведал, что школа оставила у него неприятный осадок. В частности, школьные годы запомнились ему поборами и унижением со стороны некоторых учителей. В штабе при министерстве НСО опровергли слова Славы, заявив, что учителя относятся к бывшему ученику хорошо.

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СУНЦ НГУРейтинг школлицей №130
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