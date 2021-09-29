В каких новосибирских школах нужно учиться, чтобы с большей вероятностью поступить в ведущие вузы России

9 школ НСО попали в топ лучших школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России
Девять школ Новосибирской области вошли в топ-300 лучших школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Автором исследования выступило рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика). Шестую строчку общероссийского рейтинга занимает СУНЦ НГУ (идет сразу за СУНЦ МГУ), на
Также две новосибирские школы вошли в топ-100 лучших учебных заведений России по конкурентоспособности выпускников. Это СУНЦ НГУ и лицей
Физико-математическая школа НГУ дополнительно заняла
Накануне вышло интервью исполнителя из Новосибирска Славы Марлоу, которое он дал Юрию Дудю. Артем Готлиб (настоящее имя музыканта) поведал, что школа оставила у него неприятный осадок. В частности, школьные годы запомнились ему поборами и унижением со стороны некоторых учителей. В штабе при министерстве НСО опровергли слова Славы, заявив, что учителя относятся к бывшему ученику хорошо.