Минобр объяснил, в каком случае продленка для новосибирских школьников будет бесплатной

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук объяснил, в каком случае школы могут организовать бесплатную продленку для детей.

Разговор об этом зашел в прямом эфире Instagram в аккаунте НГС.

— Конечно, школа, если ей позволяет фонд оплаты труда, бесплатно организовывает продленку — многие так делают. Но это может быть и платная услуга. Большинство школ создают такие группы, особенно для младшеклассников. За дополнительное питание, конечно, придется платить, — рассказал министр образования Сергей Федорчук. — Очень часто у многих школ, особенно в Новосибирске, нет возможности организовать группы продленного дня. Для этого нужны помещения, а их не хватает, хотя мы и строим много. Это, конечно, проблема, и в каждом случае нужно разбираться.