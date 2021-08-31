Минобр объяснил, в каком случае продленка для новосибирских школьников будет бесплатной

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук объяснил, в каком случае школы могут организовать бесплатную продленку для детей.
Разговор об этом зашел в прямом эфире Instagram в аккаунте НГС.
— Конечно, школа, если ей позволяет фонд оплаты труда, бесплатно организовывает продленку — многие так делают. Но это может быть и платная услуга. Большинство школ создают такие группы, особенно для младшеклассников. За дополнительное питание, конечно, придется платить, — рассказал министр образования Сергей Федорчук. — Очень часто у многих школ, особенно в Новосибирске, нет возможности организовать группы продленного дня. Для этого нужны помещения, а их не хватает, хотя мы и строим много. Это, конечно, проблема, и в каждом случае нужно разбираться.
Также сегодня министр заявил, что от родителей школьников не могут требовать покупки формы определенного производителя. Он ответил и на вопрос о том, можно ли требовать от девочек носить юбки в школе.
Ответы на другие вопросы читателей можно прочитать в онлайн-трансляции с интервью с министром.