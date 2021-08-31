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Минобр объяснил, в каком случае продленка для новосибирских школьников будет бесплатной

Глава министерства в НСО Сергей Федорчук отметил, что часто у школ вообще нет возможности открывать группы продленного дня

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Обязанности организовывать группы продленного дня у школ нет

Обязанности организовывать группы продленного дня у школ нет

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Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук объяснил, в каком случае школы могут организовать бесплатную продленку для детей.

Разговор об этом зашел в прямом эфире Instagram в аккаунте НГС.

— Конечно, школа, если ей позволяет фонд оплаты труда, бесплатно организовывает продленку — многие так делают. Но это может быть и платная услуга. Большинство школ создают такие группы, особенно для младшеклассников. За дополнительное питание, конечно, придется платить, — рассказал министр образования Сергей Федорчук. — Очень часто у многих школ, особенно в Новосибирске, нет возможности организовать группы продленного дня. Для этого нужны помещения, а их не хватает, хотя мы и строим много. Это, конечно, проблема, и в каждом случае нужно разбираться.

Также сегодня министр заявил, что от родителей школьников не могут требовать покупки формы определенного производителя. Он ответил и на вопрос о том, можно ли требовать от девочек носить юбки в школе.

Ответы на другие вопросы читателей можно прочитать в онлайн-трансляции с интервью с министром.

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продленкашколы
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