Министр рассказал, могут ли школы заставлять девочек ходить в юбках, а родителей — покупать определенную форму

Глава Минобра НСО ответил на вопрос о покупке дорогой формы и ношении юбок
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что от родителей школьников не могут требовать покупки формы определенного производителя. Также он ответил на вопрос о том, можно ли требовать от девочек носить юбки в школе.
— Если у школы договор на покупку по заоблачным ценам, это нарушение закона об образовании. В законе сказано, что должен быть деловой стиль одежды. Если вас заставляют покупать в конкретной фирме, есть договор, можете обращаться в правоохранительные органы, Министерство образования. Мы разбираемся. Вы можете отказаться, это незаконное право — требовать купить. Если такая ситуация есть, рекомендую обратиться в муниципалитет либо к нам, — рассказал Сергей Федорчук в прямом эфире НГС в Instagram.
Он также ответил на вопрос читательницы, которая сообщила, что в школе, где учится ее дочь, девочек просят носить юбки.
— Требования такого нет однозначного. Если родитель считает, что к его ребенку применены меры психологического воздействия, я бы предложил сначала поговорить с администрацией школы. Я не вижу ничего плохого в том, что девочки ходят в юбках, — отметил министр.
Ответы на другие вопросы читателей можно прочитать в онлайн-трансляции с интервью с министром.
Ранее НГС писал о том, что в некоторых школах Новосибирска просят покупать форму от фирмы САММ. Мы выяснили, сколько стоит одежда от этой фирмы и что делать родителям.