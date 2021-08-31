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Министр рассказал, могут ли школы заставлять девочек ходить в юбках, а родителей — покупать определенную форму

Сергей Федорчук отвечал сегодня на вопросы читателей НГС

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Родителям приходится стоять в длинных очередях, чтобы купить нужную форму

Родителям приходится стоять в длинных очередях, чтобы купить нужную форму

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Глава Минобра НСО ответил на вопрос о покупке дорогой формы и ношении юбок

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что от родителей школьников не могут требовать покупки формы определенного производителя. Также он ответил на вопрос о том, можно ли требовать от девочек носить юбки в школе.

— Если у школы договор на покупку по заоблачным ценам, это нарушение закона об образовании. В законе сказано, что должен быть деловой стиль одежды. Если вас заставляют покупать в конкретной фирме, есть договор, можете обращаться в правоохранительные органы, Министерство образования. Мы разбираемся. Вы можете отказаться, это незаконное право — требовать купить. Если такая ситуация есть, рекомендую обратиться в муниципалитет либо к нам, — рассказал Сергей Федорчук в прямом эфире НГС в Instagram.

Он также ответил на вопрос читательницы, которая сообщила, что в школе, где учится ее дочь, девочек просят носить юбки.

— Требования такого нет однозначного. Если родитель считает, что к его ребенку применены меры психологического воздействия, я бы предложил сначала поговорить с администрацией школы. Я не вижу ничего плохого в том, что девочки ходят в юбках, — отметил министр.

Ответы на другие вопросы читателей можно прочитать в онлайн-трансляции с интервью с министром.

Ранее НГС писал о том, что в некоторых школах Новосибирска просят покупать форму от фирмы САММ. Мы выяснили, сколько стоит одежда от этой фирмы и что делать родителям.

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формашкола1 сентября
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