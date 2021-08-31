Министр рассказал, могут ли школы заставлять девочек ходить в юбках, а родителей — покупать определенную форму

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что от родителей школьников не могут требовать покупки формы определенного производителя. Также он ответил на вопрос о том, можно ли требовать от девочек носить юбки в школе.

— Если у школы договор на покупку по заоблачным ценам, это нарушение закона об образовании. В законе сказано, что должен быть деловой стиль одежды. Если вас заставляют покупать в конкретной фирме, есть договор, можете обращаться в правоохранительные органы, Министерство образования. Мы разбираемся. Вы можете отказаться, это незаконное право — требовать купить. Если такая ситуация есть, рекомендую обратиться в муниципалитет либо к нам, — рассказал Сергей Федорчук в прямом эфире НГС в Instagram.

