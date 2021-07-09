«Отряд дворников»: как школьная комиссия отказывает ученикам в поступлении в 10-й класс, — монолог возмущенной мамы

Я — мама ученика СОШ МБОУ № 8 . В этом году сын окончил 9-й класс. Приемная комиссия в лице директора, замдиректора по воспитательной работе и учителя истории не принимает большинство детей в 10-й класс. Пока взяли 30 ребят и сформировали из них один класс. Но, по нашим предварительным подсчетам, со всех трех классов набирается еще приблизительно 20–25 учеников, желающих пойти в 10-й класс. На день зачисления ( 28 июня ) желающих попасть в 10-й класс было не менее 50–60 учеников, которые отстояли 5–6 часов (некоторые вместе с родителями) в душном помещении в условиях опасности распространения коронавирусной инфекции. В итоге директор говорил каждому, что отказал всего шести ученикам.

Основная мотивация отказа — якобы набирают всего один 10-й класс. Директор школы предложил «непрошедшим» собеседование ученикам перейти в другие школы. Интересно почему? Ведь по постоянной регистрации мы относимся именно к этой школе. В других школах аналогичная ситуация — мест нет. Ну а если и там мест нет, тогда поступило предложение перейти в вечернюю школу № 27 .