«Отряд дворников»: как школьная комиссия отказывает ученикам в поступлении в 10-й класс, — монолог возмущенной мамы

ОГЭ и ЕГЭ уже давно стали для школьников и родителей синонимом стресса. Но после экзаменов испытания не заканчиваются. Мама девятиклассника Светлана Некрасова возмущена тем, что детей зачисляют в десятый класс так, как удобно администрации самой школы. Некоторых, по ее словам, добровольно-принудительно отправляют в другие учебные заведения, поэтому из целой параллели сформирован пока только один десятый класс. Сибирячка уже написала жалобу в департамент образования Новосибирской области, но ответ пока не получила. С чем еще столкнулись родители девятиклассников — почитайте претензию.
Я — мама ученика СОШ МБОУ
Основная мотивация отказа — якобы набирают всего один
Ситуация в том, что для поступления в колледж на бюджет нашему ребенку не хватает среднего проходного балла. У меня нет финансовых средств для платного обучения. Опять же, в программу колледжа входит курс
Получается, что в 15 лет детям открыто говорят, что хотеть учиться и стремиться к лучшему — необязательно. Есть еще две мотивации отказа. Во-первых, недостаточный средний балл аттестата — так говорили тем, кто хотел идти в
Нам сказали, что детям необязательно приходить с родителями на это собеседование. Я узнала, что сына не приняли в
У детей, которые не смогли сдать последний экзамен, пересдачу перенесли на осень. Эти дети находятся еще в более худшей и непонятной ситуации. Им однозначно было сказано, что двери школы для поступления в
По какому праву, критериям и принципам произошел этот отбор? Что делать детям, которые не попали в единственный
От редакции. НГС дозвонился до приемной школы, но там сообщили, что директор сейчас находится в отпуске. Мы направили письменный запрос, чтобы узнать, по какому принципу производился отбор учеников в
Что можно почитать об образовании?
«Кому-то огурцы солить, а кому-то мир завоевывать». Доцент НГТУ — об апатии студентов и высшем образовании.
Эксперты составили список сфер в Новосибирске, куда можно устроиться без диплома.
Скандал в престижном IT-лицее. От него открепили 11 домов, а родители специально покупали в них квартиры.
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