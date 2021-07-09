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Светлана Некрасова

Мама ученика 9 «Б» класса
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Светлана Некрасова

Мама ученика 9 «Б» класса

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«Отряд дворников»: как школьная комиссия отказывает ученикам в поступлении в 10-й класс, — монолог возмущенной мамы

Из большой параллели девятых классов сформировали только один десятый класс

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Не все девятиклассники увидели себя в списках на зачисление в десятый класс

Не все девятиклассники увидели себя в списках на зачисление в десятый класс

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ОГЭ и ЕГЭ уже давно стали для школьников и родителей синонимом стресса. Но после экзаменов испытания не заканчиваются. Мама девятиклассника Светлана Некрасова возмущена тем, что детей зачисляют в десятый класс так, как удобно администрации самой школы. Некоторых, по ее словам, добровольно-принудительно отправляют в другие учебные заведения, поэтому из целой параллели сформирован пока только один десятый класс. Сибирячка уже написала жалобу в департамент образования Новосибирской области, но ответ пока не получила. С чем еще столкнулись родители девятиклассников — почитайте претензию.

Я — мама ученика СОШ МБОУ № 8. В этом году сын окончил 9-й класс. Приемная комиссия в лице директора, замдиректора по воспитательной работе и учителя истории не принимает большинство детей в 10-й класс. Пока взяли 30 ребят и сформировали из них один класс. Но, по нашим предварительным подсчетам, со всех трех классов набирается еще приблизительно 20–25 учеников, желающих пойти в 10-й класс. На день зачисления (28 июня) желающих попасть в 10-й класс было не менее 50–60 учеников, которые отстояли 5–6 часов (некоторые вместе с родителями) в душном помещении в условиях опасности распространения коронавирусной инфекции. В итоге директор говорил каждому, что отказал всего шести ученикам.

Основная мотивация отказа — якобы набирают всего один 10-й класс. Директор школы предложил «непрошедшим» собеседование ученикам перейти в другие школы. Интересно почему? Ведь по постоянной регистрации мы относимся именно к этой школе. В других школах аналогичная ситуация — мест нет. Ну а если и там мест нет, тогда поступило предложение перейти в вечернюю школу № 27.

Ситуация в том, что для поступления в колледж на бюджет нашему ребенку не хватает среднего проходного балла. У меня нет финансовых средств для платного обучения. Опять же, в программу колледжа входит курс 10–11-х классов, которые можно бесплатно закончить, получив знания в школе. У меня есть еще младшая дочь, инвалид с рождения, я не работаю, мужа нет. Средств оплачивать колледж в данный момент нет. Но в первую очередь нет желания идти туда учиться, так как мы всегда планировали окончить в школе 11 классов. И об этом директор был проинформирован, но почему-то проигнорировал наши планы и желания.

Сибирячка отправила жалобу в департамент образования НСО, но боится, что чиновники слишком долго будут рассматривать ее обращение (по закону у них есть на это <nobr class="_">30 дней</nobr>)

Сибирячка отправила жалобу в департамент образования НСО, но боится, что чиновники слишком долго будут рассматривать ее обращение (по закону у них есть на это 30 дней)

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Получается, что в 15 лет детям открыто говорят, что хотеть учиться и стремиться к лучшему — необязательно. Есть еще две мотивации отказа. Во-первых, недостаточный средний балл аттестата — так говорили тем, кто хотел идти в 10-й класс. Однако детям дали понять, что хотеть не вредно. Во-вторых, отсутствие мест. Хотя здесь имели место и хороший средний балл, и желание, и просьба родителя о том, что ребенок не готов к относительно взрослой жизни и обучению в условиях колледжа. Кому-то уже заранее сказали, что дорога в определенный вуз даже с оценкой «4» им закрыта. Выбора детям не оставляют, несмотря на то что ученики озвучивали свое желание далее продолжать обучение в школе, совершенствовать свои знания, взрослеть и делать уже более осознанный выбор во взрослой жизни.

Нам сказали, что детям необязательно приходить с родителями на это собеседование. Я узнала, что сына не приняли в 10-й класс, когда пришла домой (примерно в 13:30). Мы сразу же пошли с ним повторно к директору. И эта ситуация касается не только моего ребенка — многие дети в шоке, никто не ожидал такого. При общении с родителями также выявили, что было психологическое давление и некорректные вопросы о поступлении в 10-й класс со стороны приемной комиссии. Разговор проходил без присутствия родителей. Детей лично спрашивали: «Ты сам хочешь или твои родители хотят, чтобы ты пошел в 10-й класс? Если есть варианты куда идти, то идите».

У детей, которые не смогли сдать последний экзамен, пересдачу перенесли на осень. Эти дети находятся еще в более худшей и непонятной ситуации. Им однозначно было сказано, что двери школы для поступления в 10-й класс для них закрыты. Хотя на протяжении всех девяти классов некоторые учились хорошо (далеко не двоечники). Для них теперь только школа № 27 или «отряд дворников» в 15 лет.

По какому праву, критериям и принципам произошел этот отбор? Что делать детям, которые не попали в единственный 10-й класс? Этот вопрос администрация школы решила в одностороннем порядке для себя, не углубляясь в личность и возможности каждого ученика и их родителей.

От редакции. НГС дозвонился до приемной школы, но там сообщили, что директор сейчас находится в отпуске. Мы направили письменный запрос, чтобы узнать, по какому принципу производился отбор учеников в 10-й класс. На момент публикации ответ не поступил.

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