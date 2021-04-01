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Эксперты составили список сфер в Новосибирске, куда можно устроиться без диплома

Только каждый четвертый работодатель требует диплом о высшем образовании

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В некоторых высокооплачиваемых сферах опыт работы гораздо важнее, чем диплом о высшем образовании

В некоторых высокооплачиваемых сферах опыт работы гораздо важнее, чем диплом о высшем образовании

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В Новосибирске треть работодателей не требуют диплом о высшем образовании

Исследовательский центр Зарплаты.ру назвал сферы, где работодатели не требуют у сотрудников диплом о высшем образовании. Сервис опросил 2000 компаний.

— Согласно исследованию, для 31% работодателей сегодня более важны опыт, компетенции и навыки кандидата, чем законченное образование. В первую очередь это касается новых профессий, которым еще не обучают в традиционных вузах — в основном они относятся к IT и сфере digital: проджект и продакт-менеджеры, дата-сайентисты, дизайнеры UI/UX, SMM-менеджеры, таргетологи, директологи, продюсеры онлайн школ, администраторы соцсетей, — сообщает Зарплата.ру.

Специалисты в сфере IT и digital наиболее востребованы в Москве (35%), Санкт-Петербурге (23%), Новосибирске (13%) и Казани (11%). Более 50% таких специалистов сегодня работают удаленно, 26% представителей «новых» профессий не находятся в том городе, где трудоустроены, не появляются в офисе и никогда не видели коллег вживую.

Точно потребуют документ о законченном высшем образовании 26% работодателей — диплом нужен соискателям на вакансии в медицинской, педагогической и научной сфере, а также для работы в госслужбе.

— Инженерные специальности в сфере проектирования, промышленности, строительства, транспорта, машиностроения и высокоточного производства также предполагают наличие диплома технического вуза, — уточняет Зарплата.ру. — Обычно сотрудников с профильным высшим образованием ищут медицинские и образовательные учреждения, промышленные предприятия, производственные и строительные компании.

По данным сервиса, в Новосибирской области нужны инженеры разного профиля (29%) — соискателям готовы платить более 100 000 рублей. Например, в Новосибирске ищут руководителя проектного центра (проектирование, жилищное направление) с опытом работы в строительной или проектной отрасли от 10 лет с зарплатой от 170 000 рублей.

Недавно эксперты назвали вакансии, на которые не хотят идти новосибирцы — на некоторых платят до 90 тысяч.

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высшее образованиедипломзарплата
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