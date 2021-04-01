Эксперты составили список сфер в Новосибирске, куда можно устроиться без диплома

Исследовательский центр Зарплаты.ру назвал сферы, где работодатели не требуют у сотрудников диплом о высшем образовании. Сервис опросил 2000 компаний.



— Согласно исследованию, для 31% работодателей сегодня более важны опыт, компетенции и навыки кандидата, чем законченное образование. В первую очередь это касается новых профессий, которым еще не обучают в традиционных вузах — в основном они относятся к IT и сфере digital: проджект и продакт-менеджеры, дата-сайентисты, дизайнеры UI/UX, SMM-менеджеры, таргетологи, директологи, продюсеры онлайн школ, администраторы соцсетей, — сообщает Зарплата.ру.