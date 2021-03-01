«Кому-то огурцы солить, а кому-то мир завоевывать». Доцент НГТУ — об апатии студентов и высшем образовании

Споры о необходимости высшего образования, как и кухонные разговоры о политике, могут длиться бесконечно. Кто-то твердо уверен, что «без бумажки ты никто, а с бумажкой — человек». Кто-то считает, что стать успешным можно и без пяти лет мучений в вузе. Истина, как обычно, где-то посередине. Доцент кафедры полупроводниковых приборов и микроэлектроники НГТУ Александр Гридчин объяснил, почему бесполезно учить современных студентов, а также почему в Новосибирске растет число репетиторов. Публикуем его авторскую колонку-мнение на эту тему.
Сегодня имел серьезные разговоры с разными людьми о том, чему учить наших студентов на семинарах по введению в направление. Вынужден констатировать, что у разных специалистов есть серьезные претензии к знанию нашими студентами основ элементарной физики и математики.
Студенты попросту «не вывозят» математический анализ, не говоря уже о дискретной математике или линейной алгебре. Многие из них вынуждены обращаться к репетиторам — чаще всего тогда, когда речь идет о пересдаче уже один раз «заваленного» экзамена. Я, как преподаватель на
Пандемия еще больше подкосила высшее образование, и студенты поняли, что, оказывается, не надо больше напрягаться и учить что-либо. Достаточно перед тестом или экзаменом обратиться к репетитору и за сравнительно небольшую плату в 1500–2000 рублей сдать этот тест или экзамен. Потому что лектор, сидящий на том конце линии, не может проверить, куда смотрит студент: читает ли он учебник или конспект, или просто слушает то, что ему по другому каналу надиктовывает репетитор.
И студентов, которые учатся ради знаний (а не ради «корочек» или будущей карьеры) с каждым годом всё меньше и меньше. Скоро их останутся единицы!
И вот тогда на всём высшем образовании можно будет ставить огромный и жирный крест. Для того чтобы быть «грамотным потребителем», не нужно учиться 4–6 лет. Достаточно закончить экстерном курсы каких-нибудь менеджеров, и можно уже работать на разных уровнях управленческого звена, ведь известно же, что языком молоть — не дрова колоть. Раньше говорили: «Тому, кто лечится по книжке, уготована смерть от опечатки». А теперь лечат не по книжке — по интернету. И тут уж впору сказать, что «тому, кто лечится по интернету, уготована смерть от сбоя связи». Ведь отбери у нашей молодежи интернет — что она сама сможет сделать? Не то что двузначные числа сложить не сумеет — даже элементарно дров наколоть и костер разжечь не сможет. Потому что все эти знания должны быть не в телефоне и интернете, а в голове.
И не надо тут придумывать разных «супергероев», которые «придут и сделают этот мир лучше». Нет никаких супергероев — все они ходят среди нас, а точнее — спят в нас. Планету изменят знания, а знания дает образование. Пока мы вынуждены для семинаров по введению в направление набирать некий «теоретический минимум», чтобы попытаться впихнуть в эти молодые и совершенно апатичные головы хоть что-то.
И продолжаться это будет до тех пор, пока молодое поколение не осознает, что оно и только оно в состоянии что-то изменить. Каждый — себя. А точнее, свое отношение к этому миру. Пока тебе плевать на окружающий мир, то всем вокруг плевать на тебя. Ты никому не нужен.
Наше поколение тоже не всё поголовно блистало талантами. Но нам было важно получить эти знания. Зачем? Чтобы определить себя в этой жизни. Например, в последние годы своего студенчества один из моих друзей-сокурсников начал сколачивать свой бизнес, и в итоге стал успешным предпринимателем в сегменте товаров народного потребления. Двое других занялись бизнесом в мебельной отрасли. Оказались ли при этом востребованными их знания в области ядерной физики, которые они получили в университете? Нет. Но сама система высшего образования научила их решать самые разнообразные жизненные вопросы.
Мой выпуск был последним «чисто советским» (1991 год), когда еще было распределение и гарантированное трудоустройство. Наша траектория была «простроена» самой системой, и выбор заключался только в том, где каждый из нас чувствовал себя более применимым в деле. Например, я мог бы, как физик-ядерщик, спокойно отправиться работать в ядерный центр в Республику Казахстан, куда было распределение. Но не сделал этого, предпочтя остаться в России и сменить специальность на инженера-электронщика. Пожалуй, из соображений патриотизма — где родился, там и пригодился.
Так надо ли всем нынешним молодым парням и девушкам России получать высшее образование? Может, всем и не надо. Действительно, кому-то огурцы солить, а кому-то мир завоевывать. Только всё равно любое дело делать надо с умом. И если у тебя есть природная смекалка, то потеть 4–6 лет в университете тебе, наверное, не нужно. Но можешь ли ты уверенно сказать, что она у тебя точно есть? А может, университет тебе поможет ее раскрыть лучше?
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