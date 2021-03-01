«Кому-то огурцы солить, а кому-то мир завоевывать». Доцент НГТУ — об апатии студентов и высшем образовании

Сегодня имел серьезные разговоры с разными людьми о том, чему учить наших студентов на семинарах по введению в направление. Вынужден констатировать, что у разных специалистов есть серьезные претензии к знанию нашими студентами основ элементарной физики и математики.

Студенты попросту «не вывозят» математический анализ, не говоря уже о дискретной математике или линейной алгебре. Многие из них вынуждены обращаться к репетиторам — чаще всего тогда, когда речь идет о пересдаче уже один раз «заваленного» экзамена. Я, как преподаватель на 3-м и 4-м курсах, вынужден констатировать, что студенты, уже пройдя, казалось бы, курс общей физики, где они должны были получить знания и об электродинамике, и о молекулярной физике, всё забыли, и даже самые простые вещи приходится рассказывать заново.

Пандемия еще больше подкосила высшее образование, и студенты поняли, что, оказывается, не надо больше напрягаться и учить что-либо. Достаточно перед тестом или экзаменом обратиться к репетитору и за сравнительно небольшую плату в 1500–2000 рублей сдать этот тест или экзамен. Потому что лектор, сидящий на том конце линии, не может проверить, куда смотрит студент: читает ли он учебник или конспект, или просто слушает то, что ему по другому каналу надиктовывает репетитор.