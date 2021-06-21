Результаты ЕГЭ по русскому языку: 55 школьников получили 100 баллов на экзамене

55 новосибирских школьников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, который сдавали новосибирские школьники. Экзамен сдавали 13 тысяч 400 человек. 55 выпускников из Новосибирской области получили 100 баллов по этому предмету.
— Это чуть меньше, чем в прошлом году — 63. Но больше, чем в позапрошлом — 35. Если сравнивать, то результаты по ЕГЭ не хуже, чем в прошлые годы. А по некоторым аспектам они даже стали лучше, незначительно, но лучше, — рассказал на оперативном совещании министр образования НСО Сергей Федорчук.
В этом году доля учащихся, сдавших экзамен с высоким результатом (выше 80 баллов), составила 42%. Средний балл получился 70,7.
— Это на 3% ниже, чем в прошлом году. Но тогда, напомню, сдавали не все. Но это на 8% выше, чем в 2019 году, когда так же все ребята были допущены и участвовали непосредственно в экзамене. Минимальный балл у нас ниже, чем в прошлом и чем в позапрошлом году. В этом году не сдавших, тех, кто не набрал минимального балла — 0,3%, — рассказал на оперативном совещании министр образования НСО Сергей Федорчук.
В 2020 году минимальный балл не набрали 0,6% участников экзамена, а в 2019 году — 0,4%.
Как проходил ЕГЭ в этом году? Посмотрите в фоторепортаже. В этом году у экзамена юбилей — эксперимент стартовал в 2001-м. Мы выбрали по одному реальному заданию из каждой дисциплины (кроме иностранных языков). Проверьте, сколько из них сможете решить вы.