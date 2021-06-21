Результаты ЕГЭ по русскому языку: 55 школьников получили 100 баллов на экзамене

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, который сдавали новосибирские школьники. Экзамен сдавали 13 тысяч 400 человек. 55 выпускников из Новосибирской области получили 100 баллов по этому предмету.

— Это чуть меньше, чем в прошлом году — 63. Но больше, чем в позапрошлом — 35. Если сравнивать, то результаты по ЕГЭ не хуже, чем в прошлые годы. А по некоторым аспектам они даже стали лучше, незначительно, но лучше, — рассказал на оперативном совещании министр образования НСО Сергей Федорчук.