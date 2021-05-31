Задания под замком и тщательный досмотр: как проходил ЕГЭ в школе Кировского района — 15 кадров

Сегодня, 31 мая, в Новосибирске состоялся Единый государственный экзамен. Школьники сдавали литературу, географию и химию. Эти экзамены не относятся к обязательным. Корреспонденты НГС посетили школу № 170 на улице Новогодней, где писали ЕГЭ школьники со всего Кировского района — в этот пункт пришли около 100 человек.

Посмотрите на снимках фотографа НГС Александра Ощепкова, как это было.