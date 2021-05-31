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Задания под замком и тщательный досмотр: как проходил ЕГЭ в школе Кировского района — 15 кадров

В школе № 170 собрались ученики из нескольких школ левого берега

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Сегодня школьники сдавали один из самых редких экзаменов

Сегодня школьники сдавали один из самых редких экзаменов

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В Новосибирске 31 мая школьники начали сдавать ЕГЭ

Сегодня, 31 мая, в Новосибирске состоялся Единый государственный экзамен. Школьники сдавали литературу, географию и химию. Эти экзамены не относятся к обязательным. Корреспонденты НГС посетили школу № 170 на улице Новогодней, где писали ЕГЭ школьники со всего Кировского района — в этот пункт пришли около 100 человек.

Посмотрите на снимках фотографа НГС Александра Ощепкова, как это было.

Экзамен начался в 10:00, школьники начали собираться у школы около 09:00. Их сопровождали учителя

Экзамен начался в 10:00, школьники начали собираться у школы около 09:00. Их сопровождали учителя

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— Экзамен по географии сдавали в одной аудитории, в трех — по литературе, в семи — по химии. Из необязательных экзаменов чаще всего выбирают обществознание. Большая часть учеников сдает этот предмет, — рассказал НГС директор школы № 170 Николай Узких.

Для сдачи экзамена выделили 12 кабинетов — их подготовили заранее. В каждом классе находились 10–12 школьников

Для сдачи экзамена выделили 12 кабинетов — их подготовили заранее. В каждом классе находились 10–12 школьников

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На первом этаже рядом со входом вывесили имена сдающих и номера их аудиторий. Списки поступили в школу накануне

На первом этаже рядом со входом вывесили имена сдающих и номера их аудиторий. Списки поступили в школу накануне

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Из некоторых школ в этот пункт ЕГЭ приехали только по одному школьнику, кто-то добирался сюда из отдаленных микрорайонов

Из некоторых школ в этот пункт ЕГЭ приехали только по одному школьнику, кто-то добирался сюда из отдаленных микрорайонов

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Телефоны школьники оставляли у сопровождающих. Ученики проходили через рамки, затем их проверяли с помощью металлоискателей. В классах установлены камеры видеонаблюдения

Телефоны школьники оставляли у сопровождающих. Ученики проходили через рамки, затем их проверяли с помощью металлоискателей. В классах установлены камеры видеонаблюдения

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Выпускникам разрешали брать с собой воду и шоколад. Заполнять бланки ЕГЭ нужно только черными ручками, на паспорте не должно быть обложки

Выпускникам разрешали брать с собой воду и шоколад. Заполнять бланки ЕГЭ нужно только черными ручками, на паспорте не должно быть обложки

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Сразу после осмотра школьников встречали учителя, которые провожали их до нужной аудитории

Сразу после осмотра школьников встречали учителя, которые провожали их до нужной аудитории

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Диски с заданиями и бланками ЕГЭ хранились в запечатанном сейфе. Его вскрывали в присутствии наблюдателей

Диски с заданиями и бланками ЕГЭ хранились в запечатанном сейфе. Его вскрывали в присутствии наблюдателей

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Задания распечатывают в аудиториях прямо перед экзаменом

Задания распечатывают в аудиториях прямо перед экзаменом

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Школьники проходили инструктаж, во время которого учителя рассказывали о ходе экзамена, правилах поведения и возможности подачи апелляции

Школьники проходили инструктаж, во время которого учителя рассказывали о ходе экзамена, правилах поведения и возможности подачи апелляции

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По словам директора школы, 11-классники редко пытаются проносить с собой шпаргалки. Они знают, что если их поймают на списывании, то пересдать экзамен можно будет только через год

По словам директора школы, 11-классники редко пытаются проносить с собой шпаргалки. Они знают, что если их поймают на списывании, то пересдать экзамен можно будет только через год

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Так как экзамены по географии, химии и литературе необязательные для выпускников, даже те дети, которые записались, могли не прийти на сдачу

Так как экзамены по географии, химии и литературе необязательные для выпускников, даже те дети, которые записались, могли не прийти на сдачу

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В Новосибирске химию, географию и литературу решили сдавать менее 2000 учеников

В Новосибирске химию, географию и литературу решили сдавать менее 2000 учеников

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Экзамен длится 3 часа 55 минут. Выходить из класса можно было только в сопровождении учителей

Экзамен длится 3 часа 55 минут. Выходить из класса можно было только в сопровождении учителей

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В прошлом году в новосибирских школах во время ЕГЭ также вводили специальную рассадку и новые правила из-за пандемии коронавируса. Тогда НГС посетил школу «Горностай» в Советском районе. Посмотрите в 10 фотографиях, каким тогда был экзамен.

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ЕГЭКировский районгеографиялитературахимияшколаэкзамен
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