Задания под замком и тщательный досмотр: как проходил ЕГЭ в школе Кировского района — 15 кадров

В Новосибирске 31 мая школьники начали сдавать ЕГЭ
Сегодня, 31 мая, в Новосибирске состоялся Единый государственный экзамен. Школьники сдавали литературу, географию и химию. Эти экзамены не относятся к обязательным. Корреспонденты НГС посетили школу
Посмотрите на снимках фотографа НГС Александра Ощепкова, как это было.
— Экзамен по географии сдавали в одной аудитории, в трех — по литературе, в семи — по химии. Из необязательных экзаменов чаще всего выбирают обществознание. Большая часть учеников сдает этот предмет, — рассказал НГС директор школы
В прошлом году в новосибирских школах во время ЕГЭ также вводили специальную рассадку и новые правила из-за пандемии коронавируса. Тогда НГС посетил школу «Горностай» в Советском районе. Посмотрите в 10 фотографиях, каким тогда был экзамен.