Люди с «вышкой» зарабатывают лучше? Пять мнений новосибирцев о том, куда пойти учиться после школы

— Если есть возможность учиться сразу, так и нужно делать. Одна моя подруга окончила школу, потом медуниверситет, на интернатуре вышла замуж, через год спокойно посидела в декрете, плавно вышла работать на полставки, всегда была с деньгами. Ее сестра пошла сначала в медколледж, в медуниверситете оказалась уже в 22 года, была там среди одиннадцатиклассников белой вороной, колледж окончила прекрасно, а там дурочкой себя чувствовала. Никакой ускоренной программы, учиться те же 6 лет, а биологические часы тикают. Когда забеременела, начался треш. Токсикоз, пришлось уйти в академ, потеряла год. С младенцем учиться тоже невозможно, пришлось отдать свекрови. Потом забрать, потом опять отдать. Короче, доучиться осталось два года, но потом еще ординатура, то есть опять без денег, хоть и легче учиться. Муж нормальный у нее, но тоже устал страшно. Короче, с колледжем было потеряно время, которое уже не вернуть, — поделилась историей читательница под ником Самаяумная.

— Когда мы оканчивали школу и поступали в вуз, то выходили оттуда подготовленными специалистами согласно профессии, указанной в дипломе. Сейчас на выходе испечен бакалавр (то есть полуспециалист), которому до спеца еще минимум магистратуру нужно окончить. Выпустившись же после девятого класса и окончив среднеспециальное учебное заведение, на выходе имеется вполне себе спец. И уже можно рассматривать и вышку (как очную, так и заочную), и работу по специальности. Тут уж от устремлений и финансов зависит, — уточнил читатель форума под ником 180207.