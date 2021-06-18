Люди с «вышкой» зарабатывают лучше? Пять мнений новосибирцев о том, куда пойти учиться после школы

Новосибирцы рассказали, что лучше: вуз или техникум
Грядет время глобального выбора: сдавать все экзамены и идти получать высшее образование или сдать только ОГЭ и пойти по пути получения среднего специального образования. Этим вопросом задается половина выпускников и их родителей. Мы спросили у читателей форума НГС в одной из тем, стоит ли оставаться до 11-го класса или лучше уйти после 9-го класса. Вот их мнения.
Участница форума под ником Pol100 привела 5 аргументов, почему не стоит оставаться до 11-го класса, ведь, по ее мнению, лучше получить среднее образование. И вот почему: почитайте ее текст от первого лица.
— Я всю дорогу была отличницей, золотая медаль, 11 классов в типа престижном лицее. Мне сейчас 35. Вузы за плечами есть, ссузов — нет. И я считаю, что, если бы время повернулось вспять, я бы ушла после 9-го класса в ссуз, несмотря на круглые пятерки и перспективы медали.
Аргументы следующие:
- Если в голове уже сформировался некий вариант будущей профессии, то в ссузе можно погрузиться в тему и понять, твое это или не твое. И потратить на выяснение сильно меньше времени, чем в вузе.
- Ссуз позволит за короткое время получить готовую специальность и корочку, то есть уже некие варианты трудоустройства. С вузом все это дольше, и неизвестно вообще, как за 4–6 лет жизнь повернется. Вдруг вообще по каким-то причинам не сможешь окончить и останешься только со школьным аттестатом. А перепоступить будет не так просто, результаты ЕГЭ через несколько лет протухают, и надо топать заново вспоминать школьную программу и сдавать.
- Окончив ссуз, вполне можно сделать паузу в учебе, работать по специальности, заводить профессиональные связи и строить дальнейшие планы на жизнь, на высшее образование и т. п. А так после 11-го класса неокрепшее дитя бросается в новую учебу, толком не понимая, чего вообще хочет от жизни.
- После ссуза можно обучиться по ускоренной программе в вузе. То есть потери времени не будет или почти не будет. И поступить после ссуза в вуз можно без ЕГЭ.
- То, что школьные отличники непременно должны становиться богатыми белыми воротничками, — иллюзия. Во-первых, далеко не все (в том числе отличники) после вуза успешны. Большинство садится рядовыми менеджерами. Во-вторых, имея интеллект отличника и практические навыки из среднего учебного заведения, а также свои первые связи в профессиональных кругах, можно заработать сильно больше, чем тот менеджер.
Честно, с возрастом я вообще перестала понимать, в чем смысл сразу после школы нестись получать именно высшее образование. Ну, за исключением редких ситуаций, когда какой-нибудь школьный гений математики заочно принят в суперпрестижный вуз мирового уровня и точно хочет именно туда. Была помоложе — в голове царили стереотипы от мам и бабушек, что «верхнеобразованные» непременно все успешные, чистенькие (в костюмах) и обеспеченные, поэтому нужно как можно быстрее получать именно «вышку», а остальное — баловство. Сейчас эти стереотипы от меня как-то отвалились.
Другие читатели форума также говорят о том, что образование приходит к тому, чтобы дети не доучивались до 11-го класса. О такой ситуации рассказывает читательница форума под ником eudyuzheva:
— Я мама 9-классницы. Советовала учиться до 11-го (по моему мнению, к этому времени мозги встают на место после выплеска гормонов в 15–16 лет, уменьшается юношеский максимализм и появляется осознанность действий). Ребенок не слушает, решила после 9-го класса поступать в техникум, хотя учится хорошо (средний бал — 4,7–4,8). У них страх перед ЕГЭ и прессинг от учителей идет конкретно! Учителя прям зомбируют и вселяют страх в эти неокрепшие психологически души, мол, что ЕГЭ вы не сдадите, что это ад, не позорьтесь и валите с 9-го класса! Скорее всего, это делается учителями для того, чтобы не снизился уровень образования (среди школ он тоже наверняка как-то варьируется в зависимости от объема и суммы баллов по ЕГЭ). В общем, я вижу, что ребенок запуган и готов идти куда угодно, только не сдавать ЕГЭ.
— Если есть возможность учиться сразу, так и нужно делать. Одна моя подруга окончила школу, потом медуниверситет, на интернатуре вышла замуж, через год спокойно посидела в декрете, плавно вышла работать на полставки, всегда была с деньгами. Ее сестра пошла сначала в медколледж, в медуниверситете оказалась уже в 22 года, была там среди одиннадцатиклассников белой вороной, колледж окончила прекрасно, а там дурочкой себя чувствовала. Никакой ускоренной программы, учиться те же 6 лет, а биологические часы тикают. Когда забеременела, начался треш. Токсикоз, пришлось уйти в академ, потеряла год. С младенцем учиться тоже невозможно, пришлось отдать свекрови. Потом забрать, потом опять отдать. Короче, доучиться осталось два года, но потом еще ординатура, то есть опять без денег, хоть и легче учиться. Муж нормальный у нее, но тоже устал страшно. Короче, с колледжем было потеряно время, которое уже не вернуть, — поделилась историей читательница под ником Самаяумная.
— Когда мы оканчивали школу и поступали в вуз, то выходили оттуда подготовленными специалистами согласно профессии, указанной в дипломе. Сейчас на выходе испечен бакалавр (то есть полуспециалист), которому до спеца еще минимум магистратуру нужно окончить. Выпустившись же после девятого класса и окончив среднеспециальное учебное заведение, на выходе имеется вполне себе спец. И уже можно рассматривать и вышку (как очную, так и заочную), и работу по специальности. Тут уж от устремлений и финансов зависит, — уточнил читатель форума под ником 180207.
— Если бы можно было отмотать время назад, я бы уходила после 9-го. По сути 10–11-й класс — пустая трата времени. Если уйти после 9-го, можно гораздо быстрее получить «корку» и пойти приобретать практический опыт. А на «вышку» всегда успеть можно, — говорит о своей ситуации пользовательница форума под ником NickyGirl.
Ранее читатели НГС поделились с редакцией своими впечатлениями от того, что происходит на проходной учебных заведений. А наш корреспондент узнал, какие ЧОПы следят за школами, сколько получают охранники и какие требования к ним предъявляют.