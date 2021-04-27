Уйдут ли школьники Новосибирской области на каникулы в мае? Отвечает министр образования

В Новосибирске школы и техникумы уйдут на майские каникулы
Вечером во вторник, 27 апреля, Минпросвещения объявило, что школьники уйдут на длинные каникулы с 1 по
— Нам известно об этом решении. Будет мой приказ. Точно всё сообщим, — кратко подтвердил НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Согласно этому приказу на каникулы уйдут школы и техникумы.
В начале недели власти региона сообщили, что детские сады также отправятся на каникулы, но с 4 по
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