27 апреля вторник
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 74.77
eur 90.45
Тема дняОткуда дым в Новосибирске? Несколько версий

Все новости

Все новости

Уйдут ли школьники Новосибирской области на каникулы в мае? Отвечает министр образования

Родители, готовьтесь — приказ о декаде каникул подпишут на этой неделе

4 555
25Обсудить

Поделиться

Школьные коридоры на следующей неделе опустеют

Школьные коридоры на следующей неделе опустеют

Поделиться

В Новосибирске школы и техникумы уйдут на майские каникулы

Вечером во вторник, 27 апреля, Минпросвещения объявило, что школьники уйдут на длинные каникулы с 1 по 10 мая. Новосибирские власти уже в курсе распоряжения:

— Нам известно об этом решении. Будет мой приказ. Точно всё сообщим, — кратко подтвердил НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Согласно этому приказу на каникулы уйдут школы и техникумы.

В начале недели власти региона сообщили, что детские сады также отправятся на каникулы, но с 4 по 7 мая будут работать дежурные группы — для тех родителей, кто вынужден работать.

Владимир Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая. Мы спросили у наших подписчиков в Instagram, как они планируют провести эти внезапные выходные. Почитайте их ответы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

школымайские каникулы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (25)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...