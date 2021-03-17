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Как записать ребенка в 1-й класс и можно ли на лето остаться в садике? Что изменилось после пандемии

Как записать ребенка в 1-й класс и можно ли на лето остаться в садике? Что изменилось после пандемии

Главные вопросы и ответы — в 9 карточках

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По предварительным данным, в этом году в новосибирские школы пойдут больше <nobr class="_">22 тысяч</nobr> первоклассников<br>

По предварительным данным, в этом году в новосибирские школы пойдут больше 22 тысяч первоклассников

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В Новосибирске с 1 апреля начинается запись детей в первый класс

В этом году запись детей в первый класс перенесли на два месяца — с февраля на апрель. В Новосибирской области есть несколько способов записать ребенка в школу. Как это сделать, почему могут отказать, даже если старшие дети учатся в этой же школе, и можно ли будущему первокласснику остаться на лето в детском саду — 9 полезных карточек.

1

Когда подавать заявление (по прописке и нет)?

В этом году, в отличие от предыдущего, запись в первые классы перенесли — будущих первоклассников начнут регистрировать с 1 апреля.

По прописке заявления принимают с 1 апреля до 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начинается 6 июля и продолжается до 5 сентября.

Как уточнил начальник департамента образования мэрии, алгоритм приема заявлений практически не меняется. Власти подготовили постановление о закреплении каждого дома, в том числе частного, к своей школе. Если будет наплыв родителей в школы, то количество точек приема увеличат. Подать заявление можно разными способами, в том числе удаленно.

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2

Как можно подать заявление в 1-й класс?

Есть несколько способов записать ребенка в первый класс.

Как уточняет начальник управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса Елена Кащенко, первый способ — прийти в школу и принести документы лично. Второй — подать заявление на сайте «Госуслуг». Также заявление можно отправить по почте заказным письмом с уведомлением. Или отправить информацию на электронную почту школы (либо через сайт учебного заведения).

По словам специалиста, электронно отправляются отсканированные документы. Но здесь есть важный момент: до 30 июня нужно обязательно принести в школу свидетельство о рождении и документы о прописке ребенка. Это нужно, чтобы с 1 по 5 июля школа смогла издать приказ о зачислении ребенка в школу.

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3

Какие документы нужны для приема в школу?

Набор стандартный: заявление от родителя, свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя, документ о регистрации ребенка по месту жительства, медицинские документы (сертификат о прививках и медицинская карта). Не забудьте сделать ксерокопии паспорта и свидетельства о рождении, если приносите документы в школу.

Если вы записываетесь через сайт «Госуслуг», то нужно знать номер СНИЛСа ребенка. После регистрации на сайте будет информация, когда подойти в школу.

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4

Что делать, если нет прописки?

Если у родителей нет регистрации в Новосибирске, и они пока не знают, где будут жить осенью (когда ребенок пойдет в школу), то можно обратиться в районный отдел образования.

Как объяснили в департаменте образования Новосибирска, по этому вопросу система отработана, в каждом районе есть отдельный специалист, который помогает определить ребенка в ближайшую к дому школу.

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5

Можно ли записать ребенка в школу, где учится старший ребенок?

Да, можно. Младших детей могут зачислить в ту же школу, где уже учится их старший брат или сестра. Есть условие — дети должны жить в одной семье. Чтобы записать ребенка в ту же школу, нужно принести данные из домовой книги и документы, подтверждающие обучение старшего ребенка в этой школе. Регистрация на закрепленной за школой территории не требуется. Но школа может отказать, если там не будет свободных мест.

При записи в 1-й класс действуют разные льготы — чтобы воспользоваться ими, нужно предоставить соответствующий документ (есть льготы для детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, одиноких мам, инвалидов, детей-сирот).

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6

Можно ли записать ребенка в несколько школ?

Да, можно записаться в несколько школ, но одна из них должна быть по прописке. В школу по прописке заявление нужно подать до 30 июня. В другие школы можно подавать заявление с июля, когда начнется вторая волна зачислений на свободные места, где они останутся.

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7

Как узнать, в какую школу идти по прописке?

Все дома, в том числе частные, прикреплены к определенной школе. Практически у каждой школы есть сайт, где можно найти информацию с адресами домов, которые к ней относятся. Если возникли трудности, можно позвонить в школы или задать вопрос местной администрации.

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8

А можно летом перед школой побыть в садике?

Как объяснила начальник отдела дошкольного образования Елена Диринг, выпускники детских садов (будущие первоклассники) находятся в детском саду на основании договора, который заключен между родителями и образовательным учреждением.

— Если в договоре прописано, что он до 31 мая, родителям нужно обратиться к руководителю учреждения. По возможности, как правило, этот договор продлевают, если есть необходимость у родителей — у кого-то на месяц, у кого-то на два месяца, отдать ребенка в садик. Все эти случаи рассматриваются индивидуально. Как правило, выход находится всегда, — уточнила специалист.

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9

Какие школы есть в Новосибирске?

НГС выпустил несколько обзоров.

Какие частные школы есть в нашем городе, как туда записаться и сколько стоит один месяц обучения — смотрите тут и тут (главное — не испугайтесь цифр).

Загляните и в обзор элитных новосибирских школ — чем они хороши и где поселиться, чтобы туда попасть.

Кто и зачем открывает в Новосибирске престижные частные школы — рассказываем тут.

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