Как записать ребенка в 1-й класс и можно ли на лето остаться в садике? Что изменилось после пандемии

В этом году, в отличие от предыдущего, запись в первые классы перенесли — будущих первоклассников начнут регистрировать с 1 апреля .

По прописке заявления принимают с 1 апреля до 30 июня . Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начинается 6 июля и продолжается до 5 сентября .

Как уточнил начальник департамента образования мэрии, алгоритм приема заявлений практически не меняется. Власти подготовили постановление о закреплении каждого дома, в том числе частного, к своей школе. Если будет наплыв родителей в школы, то количество точек приема увеличат. Подать заявление можно разными способами, в том числе удаленно.

