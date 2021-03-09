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Преподаватель подал в суд на новосибирский колледж — его уволили после поста о митинге 23 января

Мужчина хочет добиться восстановления на рабочем месте

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Алексей считает свое увольнение несправедливым

Алексей считает свое увольнение несправедливым

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В Новосибирске преподаватель пошел в суд после увольнения из-за поста о митинге

Бывший преподаватель новосибирского промышленно-энергетического колледжа Алексей Алексеев подал в суд на учебное заведение.

По одной из версий, мужчину уволили из-за поста в соцсети «ВКонтакте» — его посчитали призывом к протестной акции, которая прошла 23 января. В самом колледже уверяют, что у мужчины были проблемы с выполнением своих обязанностей — у него было пять дисциплинарных взысканий в течение года.

В пятницу, 5 марта Алексей Алексеев обратился в суд (копия документа имеется в распоряжении редакции) Ленинского района с иском о восстановлении на работе. По мнению мужчины, его уволили незаконно и по формальным причинам, а пост в соцсети считает удобным поводом.

— По закону у меня был месяц с даты увольнения, чтобы обратиться в суд. Меня уволили 9 февраля. Я больше дал время для работодателя и министерства образования, намекнул им провести проверку, исправить какие-то нарушения если они есть, либо мне придется пойти в суд. Четыре раза предлагал уволить меня по собственному желанию или по соглашению сторон, но они не пошли на договоренности, от всего отказались, и я пошел в суд. Ждал еще от прокуратуры ознакомления с результатами проверки, но мне сказали, что знакомить, в общем-то, не с чем, — рассказал Алексей Алексеев корреспонденту НГС.

Сам мужчина уверен, что его уволили несправедливо, а настоящие причины кроятся вовсе не в нарушении дисциплины.

— Есть и более вопиющие случаи нарушений. А со всеми перечисленными руководством дисциплинарными взысканиями меня ознакомили еще в мае прошлого года. Я думаю, что это больше придирки, а все связано с тем, что я очень проницательный и принципиальный — спрашивал о зарплате, указывал на нарушения в учебном процессе, предлагаю конкретные меры, например, создать комиссию по энергобезопасности. Но, похоже, моя инициатива руководству не нравится. Ему интересно, как все по отчетности, а как на самом деле все обстоит, не особо интересно. Видимо, стал неудобен руководству, и решили таким способом убрать.

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