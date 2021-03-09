— По закону у меня был месяц с даты увольнения, чтобы обратиться в суд. Меня уволили 9 февраля. Я больше дал время для работодателя и министерства образования, намекнул им провести проверку, исправить какие-то нарушения если они есть, либо мне придется пойти в суд. Четыре раза предлагал уволить меня по собственному желанию или по соглашению сторон, но они не пошли на договоренности, от всего отказались, и я пошел в суд. Ждал еще от прокуратуры ознакомления с результатами проверки, но мне сказали, что знакомить, в общем-то, не с чем, — рассказал Алексей Алексеев корреспонденту НГС.

Сам мужчина уверен, что его уволили несправедливо, а настоящие причины кроятся вовсе не в нарушении дисциплины.

— Есть и более вопиющие случаи нарушений. А со всеми перечисленными руководством дисциплинарными взысканиями меня ознакомили еще в мае прошлого года. Я думаю, что это больше придирки, а все связано с тем, что я очень проницательный и принципиальный — спрашивал о зарплате, указывал на нарушения в учебном процессе, предлагаю конкретные меры, например, создать комиссию по энергобезопасности. Но, похоже, моя инициатива руководству не нравится. Ему интересно, как все по отчетности, а как на самом деле все обстоит, не особо интересно. Видимо, стал неудобен руководству, и решили таким способом убрать.