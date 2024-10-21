«Предложили выгодный кредит под 37%»: новосибирцы перестали брать деньги у банков — что происходит со ставками

Экономисты отмечают, что люди сейчас решили поставить на паузу кредитные отношения с банками — условия очень невыгодные Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В условиях исторически высокой ключевой ставки Центрального банка и растущей финансовой нестабильности новосибирцы стали реже обращаться в банки за кредитами. Эксперты утверждают, что такая тенденция может существенно изменить финансовый ландшафт страны, а также повлиять на потребительское поведение и уровень жизни людей. Подробнее — в материале НГС.

Ощущение нестабильности

Новосибирцы и россияне в целом оказались в непривычной финансовой реальности. Высокая ключевая ставка Центробанка, неуверенность в экономической стабильности и обостренные международные условия заставляют многих людей пересмотреть свои финансовые привычки. В результате объемы кредитования стремительно снижаются — новосибирцы все чаще отказываются от банковских денег, опасаясь высоких процентных ставок и непредсказуемых финансовых последствий.

По данным Банка России, в августе этого года выросли средневзвешенные ставки как по краткосрочным, так и по долгосрочным розничным кредитам — до 27,0% и 19,3% соответственно. Средние ставки на краткосрочные кредиты прибавили больше других, сразу на 1,4 п. п. за месяц, в частности, из-за автокредитов: они подорожали сразу на 6,6 п. п.

Ставки на долгосрочные кредиты изменились не так заметно, но сегодня составляют максимальное значение с 2015 года. В сегменте ипотечного жилищного кредитования возросла доля относительно дешёвых кредитов по программе «Семейная ипотека», которая несколько «уронила» среднюю ставку до 9,3%.

В Новосибирской области заметное падение интереса к кредитам началось в июле. Статистика Центробанка показывает, что в июне новосибирцы оформили кредитов на 64,8 миллиарда рублей — это данные вместе с ипотекой. Уже в июле это значение резко упало до 48,7 миллиарда, в августе — до 48,57 миллиарда. Данных за сентябрь у регулятора пока нет.

Ситуация является неприятной не только для простых россиян, но и для самих банков Источник: Дарья Пона / 74.RU











Сибиряки отмечают, что в последние месяцы не рискуют брать кредиты из-за неприлично высоких ставок.

— Делала ремонт. Часть суммы я взяла в рассрочку, а часть мне не смогли оформить. Причем самую большую — 120 тысяч. Предложили оформить кредит на год за больше, чем 25%. Мне показалось слишком дорого, и я решила не брать, — рассказала НГС читательница Елизавета.

— Пару недель назад банк прислал сообщение: предложил оформить «выгодный» кредит под 37% годовых. Это шутка? А почему не под 100%? Вообще, не представляю, кто их сейчас берёт и как потом отдаёт, — негодует сибирячка Анна.

— Последний кредит брал года три назад — было что-то около 12%. По ставкам, которые сейчас, кредитоваться желания нет вообще, — добавил Виталий. — Слышал, что есть банки, которые дают кредиты под 60-70%. Все друзья и знакомые тоже сейчас ничего не берут — пользуются кредитками, оформленными несколько лет назад.

«Работники недовольны»

Снижение интереса к оформлению кредитных продуктов корреспонденту НГС подтвердили и сотрудники двух коммерческих банков, не связанные между собой. Зарплата у менеджеров по продажам и кредитных консультантов формируется по системе «оклад + премия», где премия — процент от выданных кредитов и кредитных карт. Как правило, премиальная часть у таких сотрудников сравнительно выше, чем окладная, но в последние месяцы, по их словам, ситуация кардинально изменилась.

— Это касается как тех, кто работает с физлицами, так и тех, кто работает с «юриками». Кредиты сейчас практически не берут ни люди, ни бизнес. Зарплаты у нас из-за этого очень сильно уменьшились, — рассказал сотрудник банка Сергей.

— Люди хотят взять кредит, узнают про процентную ставку и отказываются. Такая же ситуация с ООО и другими юрлицами. Поэтому сейчас продаж у нас почти нет, работаем практически только за оклад. Работники недовольны, начальство начало думать о повышении окладной части, — отметила в разговоре с НГС менеджер одного из банков Анна.

Ждём снижения инфляции

Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН и доцент НГУ Ольга Валиева отметила, что падению спроса на кредиты со стороны населения способствовало несколько причин. Одна из них — рост процентных ставок, который был вызван ростом ключевой ставки ЦБ. Кредиты становятся дороже и менее привлекательными, при этом доходы людей растут не такими быстрыми темпами, как ставки.

— Вторая причина кроется в безудержном росте потребительского кредитования во всех сегментах за последние два года. По данным ЦБ, только за первое полугодие этого года количество заемщиков выросло на 7,7% и, вместе с этим, выросла задолженность на 24%. Этот рост был обусловлен ростом доходов населения за 2022–2023 годах и инфляционными ожиданиями. Доходы сокращаются, спрос на все виды кредитов тоже — это вещи одного порядка и тут наблюдается прямая корреляционная зависимость, — объяснила экономист.

По словам Ольги Валиевой, рост задолженности — это один из критериев, который вызывает серьезное опасение со стороны экспертов, так как рост числа банкротств может вызвать дестабилизацию финансового сектора.

Некоторые люди уверены, что кредит им в текущей ситуации не дадут, поэтому даже не пытаются подавать заявки Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Россияне уже знают про высокую стоимость кредитов и не торопятся их брать. Такого мнения придерживается доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари.

— Коммерческие банки под давлением регулятора увеличили требования к предельной долговой нагрузке заемщиков, меньше дают кредитов людям, которые любят кредитоваться — процент одобрений, по моим сведениям, упал до 18%. Кроме того, высокий процент отказов по «сарафанному радио» распространяется среди клиентуры: все понимают, что банк не одобрит заявку, соответственно, даже и не обращаются, — объяснил экономист.

Специалист считает, что такая обстановка сохранится не меньше года. Он называет это «сознательной политикой».

— По теории, которой следует Банк России, низкая кредитная активность должна снизить денежную массу в стране, что позволит снизить инфляцию до планируемых 4%, — подчеркнул Эдуард Коложвари.

Таким образом, высокая ключевая ставка ЦБ стала своеобразным фильтром, способствующим формированию более взвешенного и осознанного подхода к финансовым вопросам. Как именно отразится это изменение на общем состоянии экономики — покажет время.