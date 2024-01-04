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Эксперт

«Народ ошибочно надеется на повторение 1991 года, когда кредиты и вклады "сгорели"»: профессор экономики — о том, что нас ждет в 2024-м

Игорь Бельских рассказал про кредитный пузырь, курс валют и ключевую ставку

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Экономист рассказал обо всём, что ждет нас в 2024 году

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Новогодние праздники — самое время заглядывать в ближайшее будущее и планировать свои доходы. Экстрасенсы, тарологи и астрологи уже высказали всё, что думают о предстоящем годе Зеленого Деревянного Дракона. Но вот что думают люди, которые не верят в драконов, а предпочитают считать деньги? Причем большие деньги. Знаменитый профессор кафедры экономики и финансов ВФ РЭУ имени Плеханова, экономист Игорь Бельских предсказал не только курс доллара на следующий год, но и ключевую ставку, а также страшный сон всех, кто взял ипотеку — кредитный пузырь. Читайте предсказание профессора, которым он поделился с V1.RU, и будьте в новом году финансово счастливы. Если, конечно, получится.

Кредитный пузырь

Игорь Бельских рассчитывает, что надувшийся до отказа кредитный пузырь уже очень скоро лопнет

Игорь Бельских рассчитывает, что надувшийся до отказа кредитный пузырь уже очень скоро лопнет

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Самое большое разочарование, по мнению профессора экономики, ждет людей, которые взяли кредиты по завышенным ставкам. И он уже сейчас выражает им свои искренние соболезнования.

— В октябре объем кредитов в России превысил 100 триллионов рублей! — напоминает Игорь Бельских. — Специалисты по финансовым рынкам кричат о кредитном пузыре. Закредитованность населения растет быстрыми темпами. За несколько месяцев второго и третьего кварталов кредиты населению выросли больше чем на 10 %. До 33,156 триллиона рублей в октябре. В мае их сумма была всего 29,401 триллиона рублей. Особенно быстрыми темпами растут ипотека и автокредиты.

Игорь Бельских предупреждает, что сейчас — совсем не эпоха крушения гуманного социализма. В Россию пришли злые времена рынка и работы коллекторских агентств.

— Брать кредиты в уходящем 2023 году, особенно по завышенным ставкам — это станет самым печальным личным финансовым опытом для миллионов людей, — предрекает профессор. — Сейчас кредиты выдают прожженные капиталисты, которые ни одной нитки не упустят с должника. Это не добренький Советский Союз. Еще немного, и в этом вы сможете убедиться сами.

Ключевая ставка

Считать барыши пока рано, но можно уже приготовиться

Считать барыши пока рано, но можно уже приготовиться

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Профессор экономики предполагает, что уже с марта или апреля для развития и роста экономики Центральный банк страны сильно быстро опустит ключевую ставку, которую в этом году поднимал аж пять раз.

— Как следствие, кредиты подешевеют, вклады потеряют свою привлекательность. Скорее всего, ставки по вкладам с января и февраля пойдут вниз, — размышляет Игорь Бельских. — Возможно, незначительное повышение ставки в декабре 2023 года было последним и оно прошло незаметно для рынков.

Дебет и кредит

Следующий страх, которым пугают обывателей — это бюджетные проблемы 2024 года, когда дебет может не сойтись с кредитом, а доходы с расходами.

— Этого вообще не будет, у государства и финансовой системы страны удивительная устойчивость. Всё стабильно и под контролем, как никогда, — успокаивает экономист. — Центральный банк объявил: «Цель по инфляции — 4%». Это трудно, но достижимо.

Валюта


Курс доллара, по прогнозам экономиста, рухнет до 70–90 рублей

Курс доллара, по прогнозам экономиста, рухнет до 70–90 рублей

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Курс доллара к рублю, по мнению профессора, стабилизируется на приемлемых для всех значениях в 70–90 рублей за один доллар.

— Вспомните, в 2017–2018 годах после волатильности курса 2015–2016 годов доллар стал стоить 55–57 рублей, а все ждали за сто, — предлагает обратиться к недавней истории Игорь Бельских. — Ситуация повторяется. Все ждут 130, а будет 70 рублей.

В подтверждение своих слов экономист приводит ряд причин, которые просто обязаны повлиять на курс валюты в следующем году:

  • налажены новые мирохозяйственные связи, логистика, шоки 2022 года ушли;
  • экспорт растет, новые партнеры платят добросовестно;
  • поставки газа в Европу выросли;
  • приток безналичных долларов и евро в страну растет, отток падает;
  • внешнеэкономический баланс положительный;
  • структура импорта из-за санкций изменилась;
  • население поменяло свои потребительские привычки, перешло на товары-заменители;
  • список привычных брендов тоже изменился;
  • принцип «пожилых» людей ДДД (донашиваю, доедаю, доживаю) теперь действует и среди шопоголиков, любителей импортных вещей, которые начинают привыкать жить в новых условиях.

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