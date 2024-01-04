«Народ ошибочно надеется на повторение 1991 года, когда кредиты и вклады "сгорели"»: профессор экономики — о том, что нас ждет в 2024-м

Самое большое разочарование, по мнению профессора экономики, ждет людей, которые взяли кредиты по завышенным ставкам. И он уже сейчас выражает им свои искренние соболезнования.



— В октябре объем кредитов в России превысил 100 триллионов рублей! — напоминает Игорь Бельских. — Специалисты по финансовым рынкам кричат о кредитном пузыре. Закредитованность населения растет быстрыми темпами. За несколько месяцев второго и третьего кварталов кредиты населению выросли больше чем на 10 %. До 33,156 триллиона рублей в октябре. В мае их сумма была всего 29,401 триллиона рублей. Особенно быстрыми темпами растут ипотека и автокредиты.

