Микрозаймы загнали в долги почти каждого второго заемщика — почему люди до сих пор берут кредиты с бешеными процентами

Микрофинансовые организации появились в России еще в 90-х, но законодательно их деятельность стали регулировать в 2011 году. Уже давно известно о том, что даже при микрозаймах «до зарплаты» заемщику придется выплачивать большие проценты. По итогам прошлого года выяснилось, что просроченных кредитов у МФО уже более 43% — платежей по ним не поступало больше трех месяцев. Как быть тем, кто набрал так много микрозаймов, что уже не в силах выплатить их все? И стоит ли вообще обращаться в микрофинансовые организации?
Нормативы стали жёстче
В конце прошлого года были приняты поправки к закону, ужесточающие нормативы выдачи кредитов для микрофинансовых организаций. Они вступят в силу с 1 июля. Согласно этим поправкам, максимальная ежедневная процентная ставка по краткосрочным займам не должна превышать 0,8% — до этого она была установлена на уровне 1%. Таким образом, полная стоимость микрокредита по новым правилам ограничена ставкой 292% годовых (ранее — 365%). Одновременно с этим снижается максимальный размер суммы всех платежей по договору потребительского займа сроком до года — со 150% до 130%.
Что же касается микрозаймов «до зарплаты», которые заключены на срок до 15 дней и на сумму до 10 тысяч рублей, то максимально допустимое значение фиксированных сумм платежей здесь также снизилось с 30% до 15%.
— Кредитором не начисляются проценты, меры ответственности по договору потребительского займа, а также платежи за услуги, оказываемые за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), — говорится в пояснительных материалах.
Исключением станут лишь неустойки — штрафы и пени. Они могут составлять 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения, после того как фиксируемая сумма платежей достигнет 15% от суммы займа. Также поправки обяжут кредиторов рассчитать показатель долговой нагрузки заемщика. Это нужно будет делать до заключения договора — если значение показателя превысит 50%, микрофинансовая организация должна будет сообщить заемщику о существующем риске в письменной форме.
Экономист Константин Селянин уверен в том, что в существовании МФО нет никакой экономической необходимости, поскольку функцию выдачи небольших займов вполне можно было поручить региональным банкам, при этом таких высоких процентов не было бы.
— С точки зрения государства деятельность МФО должна быть запрещена, — считает Константин Селянин. — Нет смысла делать им условий пожёстче — в таком случае можно просто отдать их функции банкам. Они занимаются той же деятельностью, но условия у банков и МФО неравные. У банков огромный уставной капитал, подготовленные специалисты, руководитель банка назначается в ЦБ, есть нормативы, формы отчетности. Что нужно для работы МФО? Уставной капитал в 10 тысяч, руководителю не обязательно иметь какую-то квалификацию, а ограничения не сравнимы с теми, какие есть у банков.
Популярны ли микрозаймы
В декабре прошлого года Национальное бюро кредитных историй проанализировало данные 3 тысяч микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов). Выяснилось, что по состоянию на октябрь 2022 года количество выданных микрозаймов составило 2,63 миллиона единиц — это на 0,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, но на 0,2% больше, чем в сентябре. Больше всего микрозаймов в регионах РФ было выдано в Москве (141,7 тысячи), Московской области (121,8 тысячи), Краснодарском крае (94,8 тысячи), Свердловской области (91,7 тысячи) и Республике Башкортостан (87,1 тысячи).
— После роста выдачи микрозаймов в мае — августе в осенние месяцы наблюдалась тенденция к ее сокращению и стабилизации. Во многом это было обусловлено более консервативной кредитной политикой микрофинансовых организаций, которые в сентябре — октябре старались выдавать займы только гражданам с кредитной историей «приемлемого» качества. Кроме того, стабилизация ситуации в микрофинансовом сегменте была связана с тем, что в последнее время граждане всё больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь к наращиванию своей долговой нагрузки, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
При этом доля займов с просрочкой более 90 дней составила 43,1% от их общего количества. Это означает, что россияне перестали платить почти по семи миллионам микрозаймов — это максимальный уровень долгов за время кризиса, вызванного пандемией ковида. В ряде регионов количество выданных микрозаймов по сравнению с октябрем 2021 года немного выросло — это Архангельская (+4,7%), Омская (+4,4%) и Иркутская (+4,2%) области, а также Красноярский (+3,7%) и Краснодарский (+3,7%) края.
Экономист Константин Селянин, обращая внимание на количество просроченных займов, отметил, что по банковским стандартам они считаются проблемными, потому что не обслуживались более трех месяцев — зачастую оплата по таким займам не приходит больше никогда. Эксперт разделил всех заемщиков МФО на три группы:
— Первая — откровенные кидалы, которые по подложным документам, за счет каких-то манипуляций получают деньги и исчезают. Таких случаев очень много. Вторая — мягко говоря, легкомысленные люди, которые не умеют считать деньги: условно говоря, не хватило на что-то, взяли микрозаём, а потом поняли, что не смогут его оплатить. Кто же за них всех платит? Третья группа — люди, которые действительно оказались в тяжелой жизненной ситуации, и им нужны деньги, чтобы выжить. Они идут в МФО и платят потом сотни процентов годовых, оплачивая воровство первых и ветреность вторых. Фактически человек, попавший в трудную ситуацию, оплачивает банкет самим банкирам МФО и первым двум категориям заемщиков. Непонятно, почему это поощряется.
Что делать, если не справляешься с долгами
Эксперты Роскачества советуют обращаться к варианту займа «до зарплаты» лишь в критической ситуации. Даже несмотря на то, что снижение максимальной процентной ставки сделает микрозаймы более выгодными, ставка 292% годовых для краткосрочных займов может стать причиной непосильной долговой нагрузки. Поэтому небольшую сумму (до 10 тысяч рублей) намного безопаснее будет взять в долг у родственников или друзей.
С этим согласен и экономист Константин Селянин, который в первую очередь советует ни в коем случае не обращаться в микрофинансовые организации.
— Это кабала, когда ты берешь 10 тысяч чужих, а возвращать приходится 20 тысяч через месяц, и уже своих. Что бы ни случилось, лучше найти иной способ попросить у людей, чтобы помогли, — считает экономист. — Если вы всё-таки оказались в этой ситуации, лучше выходить из нее как можно быстрее — собрать резервы, закрыть и больше никуда не ходить. Еще один вариант — прийти в МФО и предложить сделку. Например, вам простят пени и штрафы, а взамен вы вернете весь долг. Человек, который не прячется от своих долгов, готов, пусть и в меньшем объеме, но выполнять свои обязательства, для любого банкира и финансиста всегда лучше, чем тот, который бегает, скрывается, врет и так далее. Любой банк и любая МФО готовы пойти на продление или снижение — для них лучше вернуть хоть какие-то деньги, чем не вернуть ничего.
А можно ли подать на банкротство? Об этом варианте часто говорят только со стороны плюсов, отмечая, что после этой процедуры долгов больше не будет. Но, по словам Константина Селянина, минусов при этом намного больше:
— Скорее всего, будет запрещен выезд из страны, вы не сможете получить новые кредиты. Процесс сам по себе может затянуться, поэтому говорить о нем как о каком-то легком выходе, я бы не стал. Это всё-таки вынужденная мера, когда бремя долгов настолько велико, что с ними невозможно разобраться — копятся пени и штрафы, а при подаче на банкротство всё это приостанавливается.
Юрист компании Benefactum Денис Валдеев также отметил, что процесс банкротства занимает очень много времени:
— Если банкротство внесудебное (через МФЦ при сумме от 50 до 500 тысяч рублей), то по времени оно займет 6 месяцев с момента подачи заявления. А до подачи еще нужно, чтобы кредитор (например, то же МФО) взыскал задолженность в суде, исполнительный документ отнес приставам, пристав должен окончить исполнительное производство. Это процесс небыстрый. Если банкротство судебное (свыше 500 тысяч), то здесь срок зависит от множества факторов, но, как правило, тоже начинается от 6 месяцев. Есть примеры, когда процедуры тянутся не один и не два года.
При этом государство старается следить, чтобы банкротством пользовались только люди в сложной жизненной ситуации, а не заемщики, которые просто не хотят платить долги.
— За фиктивное или преднамеренное банкротство, а также неправомерные действия при банкротстве предусмотрена административная или даже уголовная ответственность, — предостерег Денис Валдеев. — Кроме того, кредиторы в любом случае могут инициировать проверку добросовестности действий должника, подав заявление о мошенничестве, если у них будут основания полагать, что банкротством гражданин прикрывает нежелание отдавать полученные деньги.
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