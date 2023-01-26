Микрозаймы загнали в долги почти каждого второго заемщика — почему люди до сих пор берут кредиты с бешеными процентами

Что же касается микрозаймов «до зарплаты», которые заключены на срок до 15 дней и на сумму до 10 тысяч рублей, то максимально допустимое значение фиксированных сумм платежей здесь также снизилось с 30% до 15%.

— Кредитором не начисляются проценты, меры ответственности по договору потребительского займа, а также платежи за услуги, оказываемые за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), — говорится в пояснительных материалах.



Исключением станут лишь неустойки — штрафы и пени. Они могут составлять 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения, после того как фиксируемая сумма платежей достигнет 15% от суммы займа. Также поправки обяжут кредиторов рассчитать показатель долговой нагрузки заемщика. Это нужно будет делать до заключения договора — если значение показателя превысит 50%, микрофинансовая организация должна будет сообщить заемщику о существующем риске в письменной форме.

