Депутаты приняли бюджет Новосибирской области на 2023 год с дефицитом в 45 млрд

— В течение года при исполнении бюджета мы выходим на поправки. Впервые за многие годы мы сразу при принятии бюджета всё заложили: на железнодорожную деятельность, на замену коммунальных сетей, на подготовку школ, детских лагерей. Дефицит технический, он обеспечен источниками, в основном это остатки. Понимаем, что доходы этого года мы не успеем освоить. Эти переходящие доходы 2022 года позволят перекрыть дефицит 2023 года, — объяснил Андрей Травников.



Он отметил, что Новосибирская область входит в число регионов, которые растут по собственным доходам, за 9 месяцев доход бюджета по сравнению с аналогичным периодом вырос на 30%.

