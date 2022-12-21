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Депутаты приняли бюджет Новосибирской области на 2023 год с дефицитом в 45 млрд

Предполагаемые доходы — 256,965 миллиарда

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Бюджет приняли на сессии 21 декабря

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Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в третьем окончательном чтении приняли бюджет региона на 2023 год.

Объем доходов составит 256,965 миллиарда рублей, расходов — 305,277 миллиарда, дефицит — 45,311 миллиарда (14,8% от расходов).

Верхний предел внутреннего госдолга региона на 1 января 2024 года — 70,612 миллиарда.

В 2023 году регион суммарно рассчитывает привлечь 80,978 миллиарда рублей. Из них 47,781 миллиарда — на кредиты банков, 23,697 миллиарда — на бюджетные кредиты, чуть больше 9 миллиардов — на облигации.

Регион в 2023 году рассчитывает суммарно привлечь 80,978 млрд рублей. Из них 47,781 млрд рублей приходится на кредиты банков, 23,697 млрд рублей — на бюджетные кредиты, 9,5 млрд рублей — на облигации.

Ранее губернатор комментировал дефицитный бюджет области на следующий год.

— В течение года при исполнении бюджета мы выходим на поправки. Впервые за многие годы мы сразу при принятии бюджета всё заложили: на железнодорожную деятельность, на замену коммунальных сетей, на подготовку школ, детских лагерей. Дефицит технический, он обеспечен источниками, в основном это остатки. Понимаем, что доходы этого года мы не успеем освоить. Эти переходящие доходы 2022 года позволят перекрыть дефицит 2023 года, — объяснил Андрей Травников.

Он отметил, что Новосибирская область входит в число регионов, которые растут по собственным доходам, за 9 месяцев доход бюджета по сравнению с аналогичным периодом вырос на 30%.

В начале декабря приняли в первом чтении бюджет Новосибирска на 2023 год, его дефицит составит 800 миллионов.

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