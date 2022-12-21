Депутаты приняли бюджет Новосибирской области на 2023 год с дефицитом в 45 млрд

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в третьем окончательном чтении приняли бюджет региона на 2023 год.
Объем доходов составит
Верхний предел внутреннего госдолга региона на 1 января 2024 года —
В 2023 году регион суммарно рассчитывает привлечь
Регион в 2023 году рассчитывает суммарно привлечь 80,978 млрд рублей. Из них 47,781 млрд рублей приходится на кредиты банков, 23,697 млрд рублей — на бюджетные кредиты, 9,5 млрд рублей — на облигации.
Ранее губернатор комментировал дефицитный бюджет области на следующий год.
— В течение года при исполнении бюджета мы выходим на поправки. Впервые за многие годы мы сразу при принятии бюджета всё заложили: на железнодорожную деятельность, на замену коммунальных сетей, на подготовку школ, детских лагерей. Дефицит технический, он обеспечен источниками, в основном это остатки. Понимаем, что доходы этого года мы не успеем освоить. Эти переходящие доходы 2022 года позволят перекрыть дефицит 2023 года, — объяснил Андрей Травников.
Он отметил, что Новосибирская область входит в число регионов, которые растут по собственным доходам, за 9 месяцев доход бюджета по сравнению с аналогичным периодом вырос на 30%.
В начале декабря приняли в первом чтении бюджет Новосибирска на 2023 год, его дефицит составит 800 миллионов.