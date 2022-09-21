Банки Турции перестали принимать карты «Мир». Как теперь платить?

Последние турецкие банки, которые еще как-то принимали в расчет карты «Мир», рухнули перед угрозой западных санкций и перестали работать с российской платежной системой. Если еще недавно с карт «Мир» можно было снять наличку в турецких банкоматах и магазины их неплохо принимали, то теперь они в Турции — бесполезный кусок пластика. Что теперь делать туристам в Турции и где взять денег на отдых, мы узнали у туроператоров и в банках.
С системой «Мир» в Турции работали пять крупнейших банков страны: Vakifbank, Ziraat Bank, DenizBank, Halkbank, а также İşbank. По данным на утро 21 сентября, только в Ziraat Bank заявили, что продолжают обслуживать российскую карту.
Несколько лет назад, когда авиакомпании еще не ввели ограничения на багаж, российские туристы везли из Турции огромные баулы с подарками, сувенирами, дубленками и коврами. Потом возить тяжеленный багаж стало невыгодно, появилось больше пакетников, но деньги за границей всё равно никогда не лишние. До весны 2022 года можно было расплачиваться хоть наличкой, хоть банковской картой, но 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживать российские карты, их перестали принимать за границей.
Здесь как нельзя кстати пришлась российская платежная система «Мир», карты которой принимали в 11 странах, в том числе в Турции. Но в середине сентября американский Минфин объявил, что допускает введение санкций в отношении тех стран, которые будут поддерживать российский пластик. Результатом этого объявления стало то, что турецкие банки один за другим перестали работать с «Миром». В связи с этим Ассоциация туроператоров России уже посоветовала путешественникам бронировать отели на «всё включено» или как минимум с завтраками. Туроператоры в целом с мнением АТОР согласны.
— Турция относится к тому разряду отдыха, где всё включено, это значит, что деньги вы с собой можете не брать, — говорит директор агентства «Корас» Наталья Сахнова. — Когда турист выезжает в Турцию, надо брать порядка 300 долларов или евро на человека наличными и 10 долларов мелочью — на чаевые. Это та сумма, с которой всегда обязательно выезжает турист.
Но на одной территории отеля весь отпуск не просидишь — хочется и каньон Гёйнюк посетить, и в «Актур-парк» ребенка сводить, и на воздушных шарах в Каппадокии подняться, и в магазинах кое-чего прикупить. Вариантов, где раздобыть денег на все приключения, стало не так много. «Мира» нет. Зарубежные банковские карты тоже не у каждого туриста в наличии.
— Мы сейчас всем советуем ехать с наличными, — говорит директор туркомпании «Зима-Лето» Ольга Гуляр. — У нас ни у одного туриста не возникло проблем с покупкой наличных. Предварительно обзванивают банки. Но говорят, что обзванивать бесполезно, лучше приезжать и по наличию брать.
С покупкой валюты в России всё еще непросто. Ограничения, которые ввели весной 2022 года, будут действовать как минимум до 9 марта 2023-го: банки до сих пор могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.
То есть туристу, который собирается что-то в Турции покупать (если у него не завалялись лишние 300 долларов на человека), нужно осваивать навыки холодных звонков и звонить, звонить, звонить, пока не добьется результата. Мы попробовали такой сценарий на себе и обзвонили горячие линии нескольких банков, в их числе — «Альфа банк», Сбер, «Абсолют банк», «Уральский банк реконструкции и развития», чтобы узнать, можем ли мы хоть где-то выменять 500 долларов на путешествие. Самый частый ответ, который получили спустя час обзвона: денег нет, но вы держитесь. Где-то есть один офис на город, где можно обменять рубли на доллары и евро, но не факт, что вы придете, а деньги будут, где-то сразу говорили, что до 9 марта 2023 года «всё умерло». Находились единицы банков, где заявили, что валюта есть, надо просто позвонить в день, когда соберешься идти в обменник, и уточнить, в каком офисе можно провести операцию.
— Можно в головной офис обратиться. Здесь в наличии и доллары, и евро в достаточном количестве. Та сумма, которая нужна вам, в любом случае будет, — рассказали на горячей линии «Челябинвестбанка». — У нас мелких нет, только купюрами по сто.
Потом мы обратились в пресс-службы банков за официальными комментариями. В «Райффайзен Банке» рассказали, что «в настоящий момент операции продажи наличной валюты банк не проводит», в Свердловском филиале «Россельхозбанка» ответили, что на текущий момент в офисах банка в разных городах «есть в наличии доллары и евро в необходимом для клиентов количестве».
— Можно ехать с рублями, их действительно можно поменять в аэропорту Анталии. Только вопрос в выгодности обменного курса, — говорит Ольга Гуляр.
Но с одними только рублями в Турцию вы поедете на свой страх и риск. Если по какой-то причине не удастся обменять их в аэропорту Анталии, в городе можете не найти обменник, где принимают российские деньги.
— Самый верный совет — искать банки, которые продают валюту. Без валюты нельзя ехать. Всегда было нельзя. Брать рубли можно, но придется искать, спрашивать, где их принимают, — говорит Наталья Сахнова.
По словам Ольги Гуляр, сейчас специалисты отрасли собираются поднимать вопрос о том, чтобы туристы могли полностью оплатить свой турпакет в России. Чтобы в Турции никаких сложностей с переводами и обменами не возникало. То есть еще до вылета спланировать буквально каждый свой шаг и оплатить его. Любителям путешествовать дикарем придется сложнее, но такой отдых, по данным туроператоров, сегодня вообще невыгоден.
— Очень дорогие билеты. Если турпакетом считать, цена получается выгоднее, — говорит Ольга Гуляр. — У нас многие перешли на самостоятельное бронирование, бронировали апартаменты. В этом году они все вернулись. Потому что предварительно посчитали цену авиабилетов и сложили ее со стоимостью аренды апартаментов, плюс продукты, готовка, уборка, оплата шезлонгов, вход на пляж. Либо ты всё это суммируешь, либо просто берешь пакет. Это и дешевле, и ты освобождаешь себя от кучи ежедневных проблем, которых у тебя и дома полно. Получается, что ты едешь на отдых, на котором не отдыхаешь, а получаешь всё ту же самую рутину.
Что же до отдыха в Турции как такового, специалисты считают, что турецкое направление махинации с «Миром» не прибьют. Хотя бы потому, что в России у него до сих пор нет конкурентов.
— У нас же инфраструктура практически не развита. Очень мало пятизвездочных отелей. По пальцам пересчитать. Плюс пляжи. Плюс сервис, который турки умеют делать, научились работать. Лучшие в мире детские курорты считаются в Турции, Анатолийское побережье. И наши. По ценам сравнимы, а по уровню сервиса не дотягивают, — говорит Ольга Гуляр. — Пока пусть развивают инфраструктуру. В России есть, конечно, хорошие варианты, но они стоят сумасшедших денег, под миллион, это надо почку продать. А турки всегда предложат конкурентную стоимость.
Если вы собрались отдохнуть в Турции в ближайшее время, туроператоры советуют не менять планы из-за блокировки «Мира», а запастись терпением и все-таки найти банк, где обменивают рубли на доллары и евро. А если вы решили обратить внимание на то, что поближе, специально для вас мы подготовили самую правдивую туристическую карту страны и ближнего зарубежья: составить ее нам помогли наши читатели.