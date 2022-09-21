Банки Турции перестали принимать карты «Мир». Как теперь платить?

— Турция относится к тому разряду отдыха, где всё включено, это значит, что деньги вы с собой можете не брать, — говорит директор агентства «Корас» Наталья Сахнова. — Когда турист выезжает в Турцию, надо брать порядка 300 долларов или евро на человека наличными и 10 долларов мелочью — на чаевые. Это та сумма, с которой всегда обязательно выезжает турист.



Но на одной территории отеля весь отпуск не просидишь — хочется и каньон Гёйнюк посетить, и в «Актур-парк» ребенка сводить, и на воздушных шарах в Каппадокии подняться, и в магазинах кое-чего прикупить. Вариантов, где раздобыть денег на все приключения, стало не так много. «Мира» нет. Зарубежные банковские карты тоже не у каждого туриста в наличии.

