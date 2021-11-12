«Такого не было с 1998 года»: почему растут цены на картошку и когда они придут в норму

В Союзе участников рынка картофеля и овощей говорят также, что выросли в цене не только товары, но и услуги — например, транспортные. Перевозки выросли в цене на 20%. Негативно сказалась и погода — из-за аномальных погодных явлений в ряде регионов даже пришлось вводить ЧС, в результате где-то картофель засох, а где-то утонул из-за ливней.



— Мы ощущаем недобор относительно прошлого года на уровне 10–15, где-то — 20%. В некоторых регионах посевы полностью погибли, — говорит Алексей Красильников из Картофельного союза. — Важную роль играет сокращение выращивания «борщевого набора» в личных подсобных хозяйствах. Такую тенденцию мы наблюдаем уже больше 15 лет, она отражена в данных сельхозпереписи, других данных Росстата и Минсельхоза.

Алексей Красильников — исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей.