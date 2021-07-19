В России увеличат число продуктовых ярмарок, чтобы снизить цены на овощи

Правительство задалось целью снизить цены на сельхозпродукцию: томаты, огурцы и «борщевой набор» — картофель, капусту, лук, свеклу, морковь. Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что для этого необходимо сократить торговое «плечо» и обеспечить доступность овощей. Об этом она заявила в ходе совещания, посвященного ситуации с ростом цен на продовольствие, которое прошло сегодня на площадке «Единой России». Она также сообщила, что уже создана рабочая группа по этому вопросу.
— Мною дано поручение Министерству сельского хозяйства и Министерству промышленности и торговли включиться в ее работу и помочь субъектам РФ в наращивании мощностей ярмарочной торговли, — сказала вице-премьер. — Такие возможности у нас есть. В конце 2020 года Правительство РФ подготовило соответствующее распоряжение. Сегодня 77 субъектов РФ откликнулись и свои «зеркальные» нормативные акты по организации ярмарочной торговли подготовили. Ожидаем, что все регионы активно подключатся к этой работе с необходимой помощью Минпромторга.
Участники совещания также отметили, что цена производителя отличается от окончательной на прилавках магазинов в разы, поэтому нужны и долгосрочные меры. Это может быть соглашение о снижении торговых наценок на продукты первой необходимости и овощную продукцию и ряд других мер. Например, было предложено предусмотреть с 2022 года в программе развития сельского хозяйства меры поддержки строительства мест хранения сельхозпродукции на предприятиях малого и среднего агробизнеса.
За последний год продукты в среднем подорожали на 8,67%: морковь и свекла стали просто «золотыми» — в магазинах они дороже фруктов. В этом материале мы разбирались почему так получилось (а еще узнали какие продукты стали дешевле).