В России увеличат число продуктовых ярмарок, чтобы снизить цены на овощи

Правительство задалось целью снизить цены на сельхозпродукцию: томаты, огурцы и «борщевой набор» — картофель, капусту, лук, свеклу, морковь. Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что для этого необходимо сократить торговое «плечо» и обеспечить доступность овощей. Об этом она заявила в ходе совещания, посвященного ситуации с ростом цен на продовольствие, которое прошло сегодня на площадке «Единой России». Она также сообщила, что уже создана рабочая группа по этому вопросу.

— Мною дано поручение Министерству сельского хозяйства и Министерству промышленности и торговли включиться в ее работу и помочь субъектам РФ в наращивании мощностей ярмарочной торговли, — сказала вице-премьер. — Такие возможности у нас есть. В конце 2020 года Правительство РФ подготовило соответствующее распоряжение. Сегодня 77 субъектов РФ откликнулись и свои «зеркальные» нормативные акты по организации ярмарочной торговли подготовили. Ожидаем, что все регионы активно подключатся к этой работе с необходимой помощью Минпромторга.