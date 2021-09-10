В Новосибирске набирают работников на новый завод PepsiCo, где будут делать чипсы Lay’s. Какую зарплату обещают?

Под Новосибирском откроется завод соленых снеков PepsiCo
Сибиряков приглашают работать на новый завод компании PepsiCo, который находится на территории промышленно-логистического парка.
— Завод соленых снеков PepsiCo — новое предприятие на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области мощностью более 60 тысяч тонн с современным оборудованием и агроскладом. Здесь мы будем выпускать известные на всю страну чипсы Lay’s, сухарики «Хрусteam» и продавать продукцию в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и в странах ближнего зарубежья. Мы создадим более 600 рабочих мест для жителей региона и ждем вас в нашей команде, — сообщили на сайте компании.
Но пока компания открыла 20 вакансий. В некоторых уровень зарплаты не указан, но, например, упаковщики без опыта работы смогут зарабатывать от 30 тысяч рублей. Оператору-наладчику обещают платить от 40 тысяч рублей. Водитель погрузчика сможет зарабатывать от 43 тысяч рублей, но требуется опыт управления погрузчиком от полугода. Администратор склада, оператор или товаровед приглашаются на зарплату от 42,5 тысяч рублей.
Когда именно откроется завод — пока не сообщается. Ранее министр экономического развития НСО говорил, что в четвертом квартале 2021 года компания планирует ввести две производственные линии завода по производству соленых снеков. Новосибирские сельхозпроизводители уже вырастили первый чипсовый картофель для компании PepsiCo, которая выпускает Lay’s. Инвестиции в новый завод составят 13,7 млрд рублей.
Промышленно-логистический парк создан в 2007 году по инициативе правительства Новосибирской области и Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. По итогам работы в 2020 году он получил убыток в размере 150 миллионов рублей.
В марте 2020 года НГС писал о том, что PepsiCo запустила в Новосибирске новую линию соков за 2,8 млн долларов. В час здесь обещали делать 8000 литровых упаковок сока «Фруктовый сад».