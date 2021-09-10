В Новосибирске набирают работников на новый завод PepsiCo, где будут делать чипсы Lay’s. Какую зарплату обещают?

Сибиряков приглашают работать на новый завод компании PepsiCo, который находится на территории промышленно-логистического парка.



— Завод соленых снеков PepsiCo — новое предприятие на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области мощностью более 60 тысяч тонн с современным оборудованием и агроскладом. Здесь мы будем выпускать известные на всю страну чипсы Lay’s, сухарики «Хрусteam» и продавать продукцию в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и в странах ближнего зарубежья. Мы создадим более 600 рабочих мест для жителей региона и ждем вас в нашей команде, — сообщили на сайте компании.

