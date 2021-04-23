Промышленно-логистический парк получил убыток 150 млн рублей. Учредители заверили, что всё в порядке

Промышленно-логистический парк Новосибирской области получил убыток в размере 150 млн рублей по итогам 2020 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «УК Промышленно-логистический парк» за прошлый год составила 266,987 млн рублей (на 6,6 млн рублей меньше по сравнению с 2019 годом), а чистая прибыль оказалась минусовой ( -150,006 млн рублей). При этом 2019 год Промышленно-логистический парк закончил с прибылью 41,487 млн рублей.