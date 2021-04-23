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Промышленно-логистический парк получил убыток 150 млн рублей. Учредители заверили, что всё в порядке

В Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области объяснили, как так вышло

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В Агентстве инвестиционного развития НСО заверили, что Промышленно-логистический парк безубыточен, несмотря на минусовую прибыль

В Агентстве инвестиционного развития НСО заверили, что Промышленно-логистический парк безубыточен, несмотря на минусовую прибыль

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Убыток 150 млн получил Промышленно-логистический парк в НСО

Промышленно-логистический парк Новосибирской области получил убыток в размере 150 млн рублей по итогам 2020 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «УК Промышленно-логистический парк» за прошлый год составила 266,987 млн рублей (на 6,6 млн рублей меньше по сравнению с 2019 годом), а чистая прибыль оказалась минусовой (-150,006 млн рублей). При этом 2019 год Промышленно-логистический парк закончил с прибылью 41,487 млн рублей.

Промышленно-логистический парк Новосибирской области — это площадка с инфраструктурой для крупных инвестиционных проектов российских и зарубежных компаний. Находится в 12 километрах от Новосибирска и занимает 1059 гектаров. Среди резидентов — «Сладомир Логистик Групп» (кондитерские изделия), ООО «Мон’дэлис Русь» (производитель снеков). Здесь работает корпорация «Глория Джинс», распределительный центр для Х5 Retail Group (торговая сеть «Пятерочка»), АО «Завод тарных изделий», завод крупнопанельного домостроения «Арматон». В ПЛП строит завод по производству чипсов Lay's и сухариков «ХрусTeam» компания PepsiCo.

99,99% в УК ПЛП принадлежит Агентству инвестиционного развития Новосибирской области. Выручка АИР в 2020 году составила 125,391 млн рублей, чистая прибыль — 1,147 млн рублей.

Почему парк для инвестпроектов получил убыток

В самом Агентстве инвестиционного развития НСО объяснили, что следует различать управленческий и бухгалтерский учет. И с точки зрения управленческого учета Промышленно-логистический парк (ПЛП) — безубыточное предприятие: в 2020 году доходы парка превысили его расходы на 74 млн рублей. Как заверили в пресс-службе АИР, полученных доходов достаточно не только для обеспечения текущей деятельности компании, но и для инвестирования в дальнейшее развитие инфраструктуры ПЛП.

— Бухгалтерский учет — это то, что находит отражение только в документах. С точки зрения этого вида учета у парка ежегодно возникают амортизационные отчисления, как и у любой организации с имущественными активами. В ПЛП создана инфраструктура со значительным запасом мощности на перспективное развитие. На сегодня на территории парка еще имеются свободные участки, кроме того, часть действующих предприятий только готовится к выходу на проектную мощность. Поэтому и инфраструктура парка используется не в полном объеме, в связи с чем доходы от деятельности управляющей компании пока не позволяют перекрыть расходы на амортизацию, — прокомментировали в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Из чего состоит выручка парка

Как объяснили в АИР, в структуру выручки Управляющей компании ПЛП (АО «УК «ПЛП») входят следующие источники дохода: аренда и продажа земельных участков, услуги резидентам парка по обслуживанию инфраструктуры (содержание ж/д и автодорог), а также доходы от передачи газа, тепло- и электроэнергии, приема и очистки сточных вод. Само Агентство инвестиционного развития создано правительством Новосибирской области для привлечения инвестиций в регион и работы с инвесторами. Поэтому как институт развития оказывает подавляющее большинство услуг на безвозмездной основе.

— В связи с этим приоритетная задача АИР — не получение прибыли, а привлечение инвестиций в регион для расширения налоговой базы и создания новых рабочих мест. Так, по итогам 2020 года АИР привлек в Новосибирскую область более 12 млрд рублей инвестиций, — добавили в пресс-службе агентства.

Какие интересные компании начнут работу в ПЛП в этом году

Как ранее рассказывал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, в 2021 году в Промышленно-логистическом парке запустит проект за 1,5 млрд рублей компания по производству электротехнического оборудования IEK. Кроме того, в регионе ожидают открытие логистического комплекса компании OZON за 1 млрд рублей и третьей очереди производства кормов для животных компании Mars за 0,8 млрд рублей.

Компания PepsiCo, по информации Льва Решетникова, в 4-м квартале 2021 года планирует ввести две производственные линии завода по производству соленых снеков. Инвестиции в новый завод составят 13,7 млрд рублей.

В конце марта здесь открыли гигантский продуктовый распределительный центр за 8,6 млрд (мы показывали, что внутри).

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АИРМинэкономразвитияпромышленно-логистический парк
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