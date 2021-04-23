Промышленно-логистический парк получил убыток 150 млн рублей. Учредители заверили, что всё в порядке

Убыток
Промышленно-логистический парк Новосибирской области получил убыток в размере
По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «УК Промышленно-логистический парк» за прошлый год составила
Промышленно-логистический парк Новосибирской области — это площадка с инфраструктурой для крупных инвестиционных проектов российских и зарубежных компаний. Находится в
99,99% в УК ПЛП принадлежит Агентству инвестиционного развития Новосибирской области. Выручка АИР в 2020 году составила
Почему парк для инвестпроектов получил убыток
В самом Агентстве инвестиционного развития НСО объяснили, что следует различать управленческий и бухгалтерский учет. И с точки зрения управленческого учета Промышленно-логистический парк (ПЛП) — безубыточное предприятие: в 2020 году доходы парка превысили его расходы на
— Бухгалтерский учет — это то, что находит отражение только в документах. С точки зрения этого вида учета у парка ежегодно возникают амортизационные отчисления, как и у любой организации с имущественными активами. В ПЛП создана инфраструктура со значительным запасом мощности на перспективное развитие. На сегодня на территории парка еще имеются свободные участки, кроме того, часть действующих предприятий только готовится к выходу на проектную мощность. Поэтому и инфраструктура парка используется не в полном объеме, в связи с чем доходы от деятельности управляющей компании пока не позволяют перекрыть расходы на амортизацию, — прокомментировали в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.
Из чего состоит выручка парка
Как объяснили в АИР, в структуру выручки Управляющей компании ПЛП (
— В связи с этим приоритетная задача АИР — не получение прибыли, а привлечение инвестиций в регион для расширения налоговой базы и создания новых рабочих мест. Так, по итогам 2020 года АИР привлек в Новосибирскую область более
Какие интересные компании начнут работу в ПЛП в этом году
Как ранее рассказывал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, в 2021 году в Промышленно-логистическом парке запустит проект за
Компания PepsiCo, по информации Льва Решетникова, в
В конце марта здесь открыли гигантский продуктовый распределительный центр за