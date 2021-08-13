Нездоровые цены: на сколько подорожали лекарства за год пандемии

— Я могу предположить, что исходники в Китае так подорожали, потому что там тоже всё было закрыто. Был большой дефицит субстанций, потому что их основная масса идет именно из Китая, — считает Ирина Булыгина.

— Из-за того, что во время локдауна в Китае большое количество предприятий не работало, были серьезные опасения, что возникнет дефицит сырья, на волне этих опасений во всём мире начался ажиотажный спрос на сырье, — согласен с ней Николай Беспалов. Китай смог достаточно быстро эту ситуацию разрешить, но, поскольку спрос начал расти кратно, ценовая политика поставщиков изменилась.



Соответственно, дальше по цепочке подорожали и препараты — это коснулось не только России, но и всего мира. Николай Беспалов говорит, что была в изменении цен и чисто российская специфика, связанная с процессом девальвации рубля: осенью курсы валют побили собственные рекорды 2016 года. Поставки сырья в основном идут из-за границы и плата ведется в валюте, поэтому девальвация автоматически приводит к пересчету контрактных цен. И, наконец, сказалось введение системы маркировки лекарств — она теперь тоже закладывается в ценник. Ранее эксперты оценили затраты производителей на одну метку в размере рубля.