«Рубль на каждую штучку». Сколько россияне заплатят за маркировку молока, пива и воды

О том, что производители молочных товаров обратились в Минсельхоз с предложением пересмотреть стоимость маркировки продукции для молочных товаров, «Фонтанке» рассказал заместитель генерального директора Пискаревского молочного комбината Георгий Житмарев.

— Правительство утвердило плату в размере 50 копеек за метку, когда вводило маркировку шуб. Сейчас количество кодов возросло многократно, и можно предположить, что себестоимость у оператора изменилась. Было бы логично уменьшить плату в 10 раз, а лучше сделать бесплатной, как в «Меркурии» (система учета ветеринарных сертификатов. — Прим. ред.), — отметил он.

