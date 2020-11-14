Говорят, при COVID-19 надо разжижать кровь, чтобы не было тромбов. Отвечает гематолог

Лечение коронавирусной инфекции окружено массой слухов: больные и здоровые передают друг другу секретные рецепты лечения и профилактики
При коронавирусной инфекции действительно встречается тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочных артерий. В методичке Минздрава написано, что тромбоз легочных артерий иногда прогрессирует до правых отделов сердца, описан тромбоз артерий разных органов с развитием их инфарктов и гангрена конечностей. В документах не говорится о том, насколько это частое явление, однако речь, как правило, идет о тяжелых пациентах. Например, нидерландские ученые говорят именно о тяжелом течении заболевания.
В методичке Минздрава есть рекомендации по профилактике тромбоза и тромбоэмболии, однако речь идет о пациентах, которые лечатся в стационаре. Им действительно могут назначить антикоагулянты. При амбулаторном лечении антикоагулянты в первичной профилактике тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочных артерий изучены недостаточно.
— Если у пациента выявлено заболевание
Она подчеркивает, что для назначения антикоагулянтной терапии нужно определить сатурацию, сделать КТ, тесты на свертываемость крови и другие анализы. Принимать препараты амбулаторно, без обследования ни в коем случае нельзя. Доктор говорит, что при определенных заболеваниях опасными могут быть не только рецептурные антикоагулянты, но и аспирин, с помощью которого пациенты тоже часто пытаются уменьшить свертываемость крови. Он кажется нам безобидным, но на самом деле это очень серьезный препарат. А человек может даже не знать о том, что определенные лекарства ему противопоказаны.
— Есть люди соматически здоровые, но они не знают, есть ли у них эрозивный гастрит, допустим, другие заболевания, — говорит Людмила Кохно. — Иногда пациенты не знают, что являются носителями вируса гепатита B или C или других скрытых заболеваний, которые не имеют симптоматики, но инфицированность у больного есть. А при инфицированности гепатитом B или C при длительном течении у больных могут быть изменения в количестве форменных элементов крови, тех же тромбоцитов. Если норма у нас там от 180 до 380 [тысяч], то у таких пациентов (я из своей практики это знаю) иногда тромбоцитов может быть и 50 тысяч. И если этот пациент из-за страха, из-за того, что ему кто-то посоветовал, назначит себе сам аспирин, то он может вызвать такой геморрагический синдром — и кровоподтеки, и кровоизлияние во внутренние органы, что это может просто быть трагичным.
Одна из причин того, что люди сами себе назначают лекарства, кроется в том, что в народ перекочевали внутрибольничные схемы лечения. Важно понимать, что они используются для больных с определенной степенью тяжести течения болезни. Врачи учитывают риски осложнений с учетом анамнеза пациента и результатов анализов, а самостоятельный прием тех или иных препаратов может только навредить.
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