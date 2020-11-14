14 ноября суббота
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 2/10
usd 77.33
eur 91.32
Тема дняСамолет выкатился за пределы взлетной полосы

Все новости

Все новости

Говорят, при COVID-19 надо разжижать кровь, чтобы не было тромбов. Отвечает гематолог

Кому назначают антикоагулянты и почему нельзя пить аспирин

473
1Обсудить

Поделиться

Назначать лечение должен врач на основании анализов

Назначать лечение должен врач на основании анализов

Поделиться

Лечение коронавирусной инфекции окружено массой слухов: больные и здоровые передают друг другу секретные рецепты лечения и профилактики COVID-19. Мы уже писали о том, почему не нужно бесконтрольно пить антибиотики при коронавирусе и кому они на самом деле нужны, а теперь давайте разберемся с еще одной группой препаратов, о которых все говорят, — антикоагулянтами. Считается, что их нужно принимать для того, чтобы «разжижать кровь». Чтобы понять, кому на самом деле нужно разжижать кровь, мы изучили временные методические рекомендации Минздрава и поговорили с врачом-гематологом.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

При коронавирусной инфекции действительно встречается тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочных артерий. В методичке Минздрава написано, что тромбоз легочных артерий иногда прогрессирует до правых отделов сердца, описан тромбоз артерий разных органов с развитием их инфарктов и гангрена конечностей. В документах не говорится о том, насколько это частое явление, однако речь, как правило, идет о тяжелых пациентах. Например, нидерландские ученые говорят именно о тяжелом течении заболевания.

В методичке Минздрава есть рекомендации по профилактике тромбоза и тромбоэмболии, однако речь идет о пациентах, которые лечатся в стационаре. Им действительно могут назначить антикоагулянты. При амбулаторном лечении антикоагулянты в первичной профилактике тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочных артерий изучены недостаточно.

— Если у пациента выявлено заболевание COVID-19, то участковый терапевт по состоянию пациента решает на основании жалоб и симптомов, надо ли делать КТ, а там уже будет решаться, какой процент поражения легких, и вопрос о госпитализации,— говорит гематолог Людмила Кохно. — По клиническим симптомам, по анализам, которые будут сделаны в стационаре, будет решаться вопрос о назначении антикоагулянтной терапии. Это на время лечения в стационаре. После выписки будут поддерживающие дозы амбулаторно. Но ни сам пациент, ни родственники, ни соседи, ни знакомые рекомендовать разжижающие препараты не имеют права.

Она подчеркивает, что для назначения антикоагулянтной терапии нужно определить сатурацию, сделать КТ, тесты на свертываемость крови и другие анализы. Принимать препараты амбулаторно, без обследования ни в коем случае нельзя. Доктор говорит, что при определенных заболеваниях опасными могут быть не только рецептурные антикоагулянты, но и аспирин, с помощью которого пациенты тоже часто пытаются уменьшить свертываемость крови. Он кажется нам безобидным, но на самом деле это очень серьезный препарат. А человек может даже не знать о том, что определенные лекарства ему противопоказаны.

— Есть люди соматически здоровые, но они не знают, есть ли у них эрозивный гастрит, допустим, другие заболевания, — говорит Людмила Кохно. — Иногда пациенты не знают, что являются носителями вируса гепатита B или C или других скрытых заболеваний, которые не имеют симптоматики, но инфицированность у больного есть. А при инфицированности гепатитом B или C при длительном течении у больных могут быть изменения в количестве форменных элементов крови, тех же тромбоцитов. Если норма у нас там от 180 до 380 [тысяч], то у таких пациентов (я из своей практики это знаю) иногда тромбоцитов может быть и 50 тысяч. И если этот пациент из-за страха, из-за того, что ему кто-то посоветовал, назначит себе сам аспирин, то он может вызвать такой геморрагический синдром — и кровоподтеки, и кровоизлияние во внутренние органы, что это может просто быть трагичным.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Одна из причин того, что люди сами себе назначают лекарства, кроется в том, что в народ перекочевали внутрибольничные схемы лечения. Важно понимать, что они используются для больных с определенной степенью тяжести течения болезни. Врачи учитывают риски осложнений с учетом анамнеза пациента и результатов анализов, а самостоятельный прием тех или иных препаратов может только навредить.

При COVID-19 также далеко не всем следует принимать антибиотики — здесь мы объясняем почему.

А в этом материале можете узнать, чего не нужно делать, если пропало обоняние.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

тромбоэмболиякоронавируслекарства от коронавирусатромбы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...