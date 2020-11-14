Говорят, при COVID-19 надо разжижать кровь, чтобы не было тромбов. Отвечает гематолог

Она подчеркивает, что для назначения антикоагулянтной терапии нужно определить сатурацию, сделать КТ, тесты на свертываемость крови и другие анализы. Принимать препараты амбулаторно, без обследования ни в коем случае нельзя. Доктор говорит, что при определенных заболеваниях опасными могут быть не только рецептурные антикоагулянты, но и аспирин, с помощью которого пациенты тоже часто пытаются уменьшить свертываемость крови. Он кажется нам безобидным, но на самом деле это очень серьезный препарат. А человек может даже не знать о том, что определенные лекарства ему противопоказаны.



— Есть люди соматически здоровые, но они не знают, есть ли у них эрозивный гастрит, допустим, другие заболевания, — говорит Людмила Кохно. — Иногда пациенты не знают, что являются носителями вируса гепатита B или C или других скрытых заболеваний, которые не имеют симптоматики, но инфицированность у больного есть. А при инфицированности гепатитом B или C при длительном течении у больных могут быть изменения в количестве форменных элементов крови, тех же тромбоцитов. Если норма у нас там от 180 до 380 [тысяч], то у таких пациентов (я из своей практики это знаю) иногда тромбоцитов может быть и 50 тысяч. И если этот пациент из-за страха, из-за того, что ему кто-то посоветовал, назначит себе сам аспирин, то он может вызвать такой геморрагический синдром — и кровоподтеки, и кровоизлияние во внутренние органы, что это может просто быть трагичным.