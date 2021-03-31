31 марта среда
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 75.70
eur 88.88
Тема дняЭксперимент НГС: изучаем сон в лаборатории

В России появился налоговый вычет на спорт. Кто и когда его получит?

В России появился налоговый вычет на спорт. Кто и когда его получит?

Вернуть можно будет только часть физкультурных затрат

187
Обсудить

Поделиться

Чтобы получить вычет на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, заниматься спортом нужно будет в конкретных организациях — их определит министерство&nbsp;

Чтобы получить вычет на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, заниматься спортом нужно будет в конкретных организациях — их определит министерство 

Поделиться

В конце марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволит получать налоговый вычет еще по одной статье расходов — на физкультуру и спорт. Дело хорошее, но, как всегда, есть некоторые детали. Разбираемся, как будет работать закон и когда уже можно будет вернуть деньги.

1

О чём закон?

Законопроект с поправками в статью 219 части второй Налогового кодекса был внесен в Госдуму в прошлом году. Он дополняет уже действующий социальный налоговый вычет возможностью вернуть деньги, уплаченные за физкультурно-оздоровительные услуги. Госдума законопроект приняла, сейчас ему нужно пройти еще Совфед и президента, после этого закон будет официально опубликован.

Поделиться

2

За что можно вернуть деньги?

В Госдуме уточнили, что получить вычет можно будет не за любую физкультурно-оздоровительную услугу. Компания, которая ее оказывает, должна будет попасть в специальный список организаций и индивидуальных предпринимателей. Его составит Минспорт на основании данных, представленных регионами.

— Порядок ведения такого перечня и критерии включения в него организаций и индивидуальных предпринимателей определит Правительство Российской Федерации. Также правительством будет утвержден перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, — сообщили в Министерстве спорта.

То есть, какие именно услуги и компании попадут в установленные перечни, пока неясно.

— Полагаем, что список будет формироваться на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, — говорит вице-президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии по работе с регионами Марина Мандзюк. — Однако мы уже научены горьким опытом 2020 года, когда ряд компаний не смог воспользоваться мерами поддержки, поскольку основной ОКВЭД не соответствовал перечню, хотя компания оказывала именно физкультурно-оздоровительные услуги.

Представители АОФИ хотят принять участие в формировании этих списков и направили соответствующую просьбу в Министерство спорта, однако ответа пока не получили.

Поделиться

3

Сколько денег можно вернуть?

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, — 120 тысяч рублей в год. Вернут 13% от потраченной суммы.

Спортивный вычет не считается отдельно, а идет в общий зачет с другими социальными вычетами: на лечение, обучение и так далее. Например, вы потратили 150 тысяч рублей в год на оплату образования и еще 30 тысяч рублей — на оплату фитнеса. Итого получается 180 тысяч рублей, но налоговый вычет вы можете получить только со 120 тысяч.

Возврату подлежит не вся сумма понесенных расходов, а соответствующая им сумма ранее уплаченного налога. То есть, если вы заплатили налогов меньше, то и вернут вам только часть денег. А если не платили налогов совсем — вычет, соответственно, не положен.

Поделиться

4

Какие нужны документы?

Согласно принятому Госдумой законопроекту для подтверждения своих расходов нужно будет предоставить в ФНС копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек. В остальном всё так же, как с другими социальными вычетами: справка по форме 2-НДФЛ и налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.

Поделиться

5

Когда можно будет вернуть деньги?

Ожидается, что закон начнет действовать с 1 января 2022 года. Соответственно, подать документы на налоговый вычет можно будет в 2023 году — социальные налоговые вычеты оформляются по окончании года.

Поделиться

6

За что еще можно получить налоговый вычет?

Налоговые вычеты полагаются тем, кто тратится на покупку жилья, образование, лечение и благотворительность. В этом материале рассказываем, как их оформить.

А здесь вы найдете подробную инструкцию по оформлению налогового вычета на медикаменты.

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

налогиналоговый вычетфизкультураспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...