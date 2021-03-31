В России появился налоговый вычет на спорт. Кто и когда его получит?

1
О чём закон?
Законопроект с поправками в
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2
За что можно вернуть деньги?
В Госдуме уточнили, что получить вычет можно будет не за любую физкультурно-оздоровительную услугу. Компания, которая ее оказывает, должна будет попасть в специальный список организаций и индивидуальных предпринимателей. Его составит Минспорт на основании данных, представленных регионами.
— Порядок ведения такого перечня и критерии включения в него организаций и индивидуальных предпринимателей определит Правительство Российской Федерации. Также правительством будет утвержден перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, — сообщили в Министерстве спорта.
То есть, какие именно услуги и компании попадут в установленные перечни, пока неясно.
— Полагаем, что список будет формироваться на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, — говорит вице-президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии по работе с регионами Марина Мандзюк. — Однако мы уже научены горьким опытом
Представители АОФИ хотят принять участие в формировании этих списков и направили соответствующую просьбу в Министерство спорта, однако ответа пока не получили.
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3
Сколько денег можно вернуть?
Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, —
Спортивный вычет не считается отдельно, а идет в общий зачет с другими социальными вычетами: на лечение, обучение и так далее. Например, вы потратили
Возврату подлежит не вся сумма понесенных расходов, а соответствующая им сумма ранее уплаченного налога. То есть, если вы заплатили налогов меньше, то и вернут вам только часть денег. А если не платили налогов совсем — вычет, соответственно, не положен.
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4
Какие нужны документы?
Согласно принятому Госдумой законопроекту для подтверждения своих расходов нужно будет предоставить в ФНС копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек. В остальном всё так же, как с другими социальными вычетами: справка по форме 2-НДФЛ и налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
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5
Когда можно будет вернуть деньги?
Ожидается, что закон начнет действовать с
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6
За что еще можно получить налоговый вычет?
Налоговые вычеты полагаются тем, кто тратится на покупку жилья, образование, лечение и благотворительность. В этом материале рассказываем, как их оформить.
А здесь вы найдете подробную инструкцию по оформлению налогового вычета на медикаменты.
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