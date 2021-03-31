В России появился налоговый вычет на спорт. Кто и когда его получит?

В Госдуме уточнили, что получить вычет можно будет не за любую физкультурно-оздоровительную услугу. Компания, которая ее оказывает, должна будет попасть в специальный список организаций и индивидуальных предпринимателей. Его составит Минспорт на основании данных, представленных регионами.

— Порядок ведения такого перечня и критерии включения в него организаций и индивидуальных предпринимателей определит Правительство Российской Федерации. Также правительством будет утвержден перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, — сообщили в Министерстве спорта.

То есть, какие именно услуги и компании попадут в установленные перечни, пока неясно.

— Полагаем, что список будет формироваться на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, — говорит вице-президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии по работе с регионами Марина Мандзюк. — Однако мы уже научены горьким опытом 2020 года , когда ряд компаний не смог воспользоваться мерами поддержки, поскольку основной ОКВЭД не соответствовал перечню, хотя компания оказывала именно физкультурно-оздоровительные услуги.

Представители АОФИ хотят принять участие в формировании этих списков и направили соответствующую просьбу в Министерство спорта, однако ответа пока не получили.