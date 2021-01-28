За 2020 год новосибирцы оставили в магазинах и ресторанах более 560 миллиардов

Потом ситуация начала выправляться, но в ноябре и декабре продажи опять упали по сравнению с теми же месяцами 2019 года. Не помог даже традиционный рост в декабре к ноябрю, который составил в 2020 году 21%.



Очевидно, одним словом, что главной причиной снижения спроса стала пандемия. Новосибирцы больше болели, старались меньше выходить из дома, а значит, меньше ходили за покупками.

Еще хуже пришлось общепиту. Всего жители региона оставили в кафе и ресторанах 28,5 миллиарда рублей, что на 20% с лишним меньше показателей 2019 года. Для сравнения, в 2019 году общепит вырос на 9,6%.