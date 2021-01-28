За 2020 год новосибирцы оставили в магазинах и ресторанах более 560 миллиардов

Росстат опубликовал результаты работы розничной торговли и общественного питания за 2020 год в Новосибирской области. Последний месяц предпринимателей порадовал, но в целом год оказался провальным.
Всего за прошлый год магазины Новосибирской области продали товаров на 535,5 миллиарда рублей. Это почти на 3% меньше, чем годом раньше. Падение началось сразу с введением первых пандемических ограничений. Первый квартал ритейл закончил с ростом почти в 4%, а уже в апреле продажи обвалились почти на 8%. Самыми тяжелыми месяцами стали апрель, май и июнь.
Потом ситуация начала выправляться, но в ноябре и декабре продажи опять упали по сравнению с теми же месяцами 2019 года. Не помог даже традиционный рост в декабре к ноябрю, который составил в 2020 году 21%.
Очевидно, одним словом, что главной причиной снижения спроса стала пандемия. Новосибирцы больше болели, старались меньше выходить из дома, а значит, меньше ходили за покупками.
Еще хуже пришлось общепиту. Всего жители региона оставили в кафе и ресторанах 28,5 миллиарда рублей, что на 20% с лишним меньше показателей 2019 года. Для сравнения, в 2019 году общепит вырос на 9,6%.
Самыми тяжелыми месяцами здесь также стали апрель, май и июнь, когда рестораторы вынуждены были довольствоваться лишь 40% оборота. При этом в общепите (в отличие от ритейла) падение началось уже в марте (15%). Хотя начался год очень неплохо — январь и февраль позволили общепиту увеличить продажи более чем на 9% и 14% соответственно.
Самым благополучным месяцем (после начала пандемии) стал сентябрь, когда спрос практически достиг прошлогодних показателей. Сами рестораторы считают, что в этом случае ограничения им помогли. Многим пришлось отказаться от дальних поездок, и горожане потратили деньги, отложенные на отпуск, в Новосибирске.
Падение в ключевых секторах потребительского рынка было вызвано и сокращением доходов. Данные по всему году Росстат пока не опубликовал, но за период с января по сентябрь реальные доходы в Новосибирской области упали на 2%. В среднем, по данным статистиков, за этот период на каждого жителя региона приходилось 29,5 тысячи рублей в месяц (с учетом детей и пенсионеров). Что же касается средней заработной платы, то, по данным Росстата, она составила в Новосибирской области в прошлом году
Падение продаж произошло на фоне существенного роста цен на многие товары повседневного спроса. Так, гречка и сахар подорожали более чем на 40%. Не намного от них отстали рыбные консервы и растительное масло.