Изъяли три бензопилы: владельцы елочных базаров в Новосибирске попались на незаконной торговле пихтами

Новосибирские полицейские подвели итоги оперативно-профилактических рейдов с кодовым названием «Лес», проведенных в конце декабря 2022 года.
— Изъято более 112 кубометров лесопродукции, 3 бензопилы, 3 единицы лесозаготовительной и автомобильной техники для перевозки лесопродукции, составлено 15 протоколов об административных правонарушениях в сфере законодательства, регулирующего лесную отрасль, — сообщили в главке областного МВД.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки 200 пихт в Колыванском районе (
Ранее НГС сообщал, что новогодние украшения из центра Новосибирска начнут убирать в феврале. После этого снова откроют проезд по улице Ленина.