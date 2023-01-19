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Изъяли три бензопилы: владельцы елочных базаров в Новосибирске попались на незаконной торговле пихтами

Полицейские изъяли 112 кубометров древесины и 3 единицы лесозаготовительной техники и авто

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По факту незаконной вырубки пихт возбуждено уголовное дело

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Новосибирские полицейские подвели итоги оперативно-профилактических рейдов с кодовым названием «Лес», проведенных в конце декабря 2022 года.

— Изъято более 112 кубометров лесопродукции, 3 бензопилы, 3 единицы лесозаготовительной и автомобильной техники для перевозки лесопродукции, составлено 15 протоколов об административных правонарушениях в сфере законодательства, регулирующего лесную отрасль, — сообщили в главке областного МВД.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки 200 пихт в Колыванском районе (ч. 3 ст. 260 УК РФ). В отношении владельцев 10 елочных базаров в Новосибирске возбуждены административные дела о незаконной предпринимательской деятельности за торговлю без разрешительной документации.

Ранее НГС сообщал, что новогодние украшения из центра Новосибирска начнут убирать в феврале. После этого снова откроют проезд по улице Ленина.

Елочные базарыПихтыНовогодние базары
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