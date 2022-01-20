Волна от мощнейшего за последние десятилетия извержения вулкана добралась до Новосибирска

В компании по системе контроля качества воздуха CityAir заявили, что до Новосибирска на прошлой неделе дошли последствия извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Это произошло еще 15 января .

Специалисты отметили, что из-за взрывной волны произошел скачок в атмосферном давлении, но для обычных людей он был незаметен. Длилось это несколько минут. На Сахалине взрывная волна была через 7 часов , до Новосибирска она доходила 11 часов после извержения.

— Это время хорошо согласуется со временем, которое необходимо звуковой волне в атмосфере на то, чтобы пройти расстояние от острова Тонга до этих городов. Интересно, что средняя скорость волны, с которой она достигла российских городов, несколько отличалась. Дмитрий Чубаров, руководитель отдела математического моделирования CityAir, считает, что это связано с различным состоянием атмосферы, которое наблюдалось на пути волны от Тонга до Южно-Сахалинска и от Тонга до Новосибирска, — сообщили в фейсбуке CityAir.