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Волна от мощнейшего за последние десятилетия извержения вулкана добралась до Новосибирска

Последствия извержения были заметны во всём мире

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Извержение заметно на спутниковых фотографиях

Извержение заметно на спутниковых фотографиях

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В компании по системе контроля качества воздуха CityAir заявили, что до Новосибирска на прошлой неделе дошли последствия извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Это произошло еще 15 января.

Специалисты отметили, что из-за взрывной волны произошел скачок в атмосферном давлении, но для обычных людей он был незаметен. Длилось это несколько минут. На Сахалине взрывная волна была через 7 часов, до Новосибирска она доходила 11 часов после извержения.

— Это время хорошо согласуется со временем, которое необходимо звуковой волне в атмосфере на то, чтобы пройти расстояние от острова Тонга до этих городов. Интересно, что средняя скорость волны, с которой она достигла российских городов, несколько отличалась. Дмитрий Чубаров, руководитель отдела математического моделирования CityAir, считает, что это связано с различным состоянием атмосферы, которое наблюдалось на пути волны от Тонга до Южно-Сахалинска и от Тонга до Новосибирска, — сообщили в фейсбуке CityAir.

Как рассказали в CityAir, они не впервые фиксируют последствия извержений. Один из постов расположен у подножия активного вулкана Эбеко, на Курильских островах. Там специалисты фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха в первые часы после извержения.

Извержение началось 14 января на территории архипелага Тонга и продолжалось до 17 января. Особенно сильным извержение было 15 января. Как сообщили в ТАСС, из-за вулкана пострадала столица королевства Тонга Нукуалофа, а также часть курортов и населенных пунктов на западе этого острова. Последствия от извержения были во многих странах. Так, по данным ВВС, волны ударили по территории Японии, о возможности цунами также предупреждали жителей США. Ученые называют это извержение одним из крупнейших на территории Тонга за последние 30 лет. На острове Вануату власти получили сообщения о волнах, достигавших 2,5 метра в высоту.

Известный фотограф из Новосибирска Вадим Махоров во время очередной экспедиции по Камчатке снял извержение вулкана.

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